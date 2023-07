Initiation aux jeux éducatifs osmo 6 Rue de Biganos Saint-Martin-de-Fontenay, 5 juillet 2023, Saint-Martin-de-Fontenay.

Saint-Martin-de-Fontenay,Calvados

Atelier numérique le mercredi 5 juillet 2023 à 15h, 16h et 17h à la bibliothèque de SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY. Sur inscription (à partir de 8 ans). Animé par Virginie Declomesnil conseillère numérique..

2023-07-05 15:00:00 fin : 2023-07-05 . .

6 Rue de Biganos

Saint-Martin-de-Fontenay 14320 Calvados Normandie



Digital workshop on Wednesday, July 5, 2023 at 3pm, 4pm and 5pm at the SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY library. Registration required (ages 8 and up). Led by Virginie Declomesnil, digital advisor.

Taller digital el miércoles 5 de julio de 2023 a las 15:00, 16:00 y 17:00 en la biblioteca SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY. Inscripción obligatoria (a partir de 8 años). Impartido por Virginie Declomesnil, asesora digital.

Digitaler Workshop am Mittwoch, den 5. Juli 2023, um 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr in der Bibliothek von SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY. Nach Anmeldung (ab 8 Jahren). Geleitet von Virginie Declomesnil, digitale Beraterin.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité