Ciné goûter 6 Rue de Biganos Saint-Martin-de-Fontenay, 4 juillet 2023, Saint-Martin-de-Fontenay.

Saint-Martin-de-Fontenay,Calvados

Mardi 4 juillet 2023 à 16h40 à la bibliothèque de SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY : diffusion de « Koati » (1h32) avec goûter participatif ! Gratuit & sur inscription au 02 31 27 13 96 ou par mail bibliotheque@saintmartindefontenay.fr (dès 6 ans)..

2023-07-04 16:40:00 fin : 2023-07-04 . .

6 Rue de Biganos

Saint-Martin-de-Fontenay 14320 Calvados Normandie



Tuesday, July 4, 2023 at 4:40pm at the SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY library: screening of « Koati » (1h32) with snack! Free & registration required on 02 31 27 13 96 or bibliotheque@saintmartindefontenay.fr (from 6 years).

Martes 4 de julio de 2023 a las 16.40 h en la biblioteca SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY: proyección de « Koati » (1h32) ¡con merienda! Gratuito e inscripción previa en el 02 31 27 13 96 o por correo electrónico bibliotheque@saintmartindefontenay.fr (a partir de 6 años).

Dienstag, 4. Juli 2023, 16.40 Uhr in der Bibliothek von SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY: Ausstrahlung von « Koati » (1h32) mit einem partizipativen Imbiss! Kostenlos & mit Anmeldung unter 02 31 27 13 96 oder per E-Mail bibliotheque@saintmartindefontenay.fr (ab 6 Jahren).

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité