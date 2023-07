Exposition « Joue avec Raymond » 6 Rue de Biganos Saint-Martin-de-Fontenay, 28 juin 2023, Saint-Martin-de-Fontenay.

Saint-Martin-de-Fontenay,Calvados

Exposition joue avec raymond du 28 juin au 17 juillet à la bibliothèque de saint martin de fontenay..

Vendredi 2023-06-28 fin : 2023-07-17 . .

6 Rue de Biganos

Saint-Martin-de-Fontenay 14320 Calvados Normandie



Joue avec raymond exhibition from June 28 to July 17 at the saint martin de fontenay library.

Exposición Jugando con Raymond, del 28 de junio al 17 de julio en la biblioteca Saint Martin de Fontenay.

Ausstellung joue avec raymond vom 28. Juni bis 17. Juli in der Bibliothek von saint martin de fontenay.

