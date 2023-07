FËTE DE L’ÉTÉ 6 rue d’Availles Chémery-les-Deux, 22 juillet 2023, Chémery-les-Deux.

Chémery-les-Deux,Moselle

Grande fête de l’été, avec animation musicale et feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit. Possibilité de se restaurer sur place.. Tout public

Samedi 2023-07-22 fin : 2023-07-22 . 0 EUR.

6 rue d’Availles

Chémery-les-Deux 57320 Moselle Grand Est



Big summer party, with musical entertainment and fireworks at dusk. Catering available on site.

Gran festival de verano, con espectáculos musicales y fuegos artificiales al anochecer. Servicio de catering in situ.

Großes Sommerfest mit musikalischer Unterhaltung und einem Feuerwerk, das bei Einbruch der Dunkelheit abgefeuert wird. Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Mise à jour le 2023-07-06 par TROIS FRONTIERES TOURISME