Soirée jeux 6 rue d’Arros Arudy, 30 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Venez participer à la soirée jeux du Cocotier(s) pour les grands et les petits !

Vous trouverez des jeux d’extérieur comme des quilles Finlandaises, des palets Bretons, du ping-pong ou encore du gabaky… En intérieur, vous pourrez jouer à des jeux de société comme Carcassonne, Catan, Piou-piou, Gobit… Venez affronter vos amis à la belotte, au tarot ou encore au uno !!.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 21:30:00. EUR.

6 rue d’Arros Cocotier(s)

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Cocotier(s) games evening for young and old!

You’ll find outdoor games such as Finnish skittles, Breton palets, ping-pong and gabaky… Indoors, you can play board games such as Carcassonne, Catan, Piou-piou, Gobit… Come and challenge your friends to a game of belotte, tarot or uno!

Venga a la velada de juegos de Cocotier(s) para grandes y pequeños

Encontrará juegos al aire libre como bolos finlandeses, tejo bretón, ping-pong, gabaky… En el interior, podrá jugar a juegos de mesa como Carcassonne, Catan, Piou-piou, Gobit… ¡Ven a retar a tus amigos a una partida de belotte, tarot o uno!

Nehmen Sie am Spieleabend des Cocotier(s) für Groß und Klein teil!

Sie finden Spiele für draußen wie finnisches Kegeln, bretonisches Shuffleboard, Tischtennis oder Gabaky… Im Innenbereich können Sie Gesellschaftsspiele wie Carcassonne, Catan, Piou-piou, Gobit… spielen. Treten Sie gegen Ihre Freunde im Belotte, Tarot oder Uno an!

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées