Lu pour vous … Un temps de partage et de lecture 6 rue d’Armatonde Hendaye, 29 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Vous n’avez pas toujours le temps de lire ?

Suite à l’exposition “Le Littoral Basque vue du ciel” à Asporotsttipi, nous vous proposons de découvrir le Centre de Ressources Larretxea et plus particulièrement deux ouvrages en lien avec les risques du littoral, déjà lus pour vous et présentés par nos bénévoles.

Pour finir en beauté, n’hésitez pas à ramener un petit quelque chose façon “auberge espagnole” autour du feu confortablement installé à Larretxea.

Places limitées à 15..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 19:30:00. .

6 rue d’Armatonde Ferme Larretxea

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Don’t always have time to read?

Following the exhibition « The Basque Coast from the air » at Asporotsttipi, we’d like to invite you to discover the Larretxea Resource Center, and in particular two books on coastal risks, already read for you and presented by our volunteers.

To round things off in style, don’t hesitate to bring a little something to eat around the fire in the comfort of Larretxea.

Places limited to 15.

¿No siempre tiene tiempo para leer?

Tras la exposición La costa vasca desde el cielo en Asporotsttipi, le invitamos a descubrir el Centro de Recursos de Larretxea y, en particular, dos libros sobre los riesgos costeros ya leídos para usted y presentados por nuestros voluntarios.

Para rematar la faena por todo lo alto, no dude en traer algo de comer alrededor del fuego en la comodidad de Larretxea.

Plazas limitadas a 15.

Sie haben nicht immer Zeit zum Lesen?

Nach der Ausstellung « Die baskische Küste aus der Luft » in Asporotsttipi schlagen wir Ihnen vor, das Larretxea-Ressourcenzentrum und insbesondere zwei Bücher zu entdecken, die mit den Risiken der Küste in Verbindung stehen und die bereits für Sie gelesen und von unseren Freiwilligen vorgestellt wurden.

Zögern Sie nicht, sich zum Abschluss eine Kleinigkeit mitzubringen, um am gemütlichen Feuer in Larretxea eine spanische Herberge zu genießen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt.

