conférence « sensibilisation autour de la présence du moustique tigre » 6 rue Daniel Cormier Montmorillon, 22 novembre 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

En partenariat avec la CCVG, l’Écomusée a le plaisir d’accueillir la

professeure Madame Cazenave-Roblot, spécialiste, pour un temps

d’échange sur la présence du moustique tigre sur notre territoire..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 18:00:00. .

6 rue Daniel Cormier Montmorillon ,

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the CCVG, the Écomusée is pleased to welcome

madame Cazenave-Roblot, a specialist, for a discussion

on the presence of the tiger mosquito on our territory.

En colaboración con el CCVG, el Écomusée se complace en recibir a la profesora

cazenave-Roblot, especialista en la materia, para un debate sobre la presencia del mosquito tigre en nuestra región

sobre la presencia del mosquito tigre en nuestra región.

In Zusammenarbeit mit der CCVG freut sich das Ecomusée, Frau

professorin Madame Cazenave-Roblot, eine Spezialistin, zu einem Vortrag über die

sie werden sich mit Ihnen über die Präsenz der Tigermücke in unserem Gebiet austauschen.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP