VISITE GUIDEE MAISON NATALE ET DE L'ESPACE DE JEAN MOULIN
6 Rue d'Alsace
Béziers

30 septembre 2023, Béziers

Date et horaire :

Début : 2023-09-30 14:30:00

fin : 2023-09-30 16:30:00 Restitué « comme à l’époque », l’appartement de la famille Moulin ouvre ses portes au public ! Une visite riche en émotions, à la rencontre de la jeunesse de Jean Moulin dans le Béziers du début du XXe siècle. Cette visite est aussi l’occasion de pousser les portes de la Bibliothèque de son secrétaire Daniel Cordier, conservée à la Médiathèque André Malraux.

Pas de de billetterie sur place..

Pas de de billetterie sur place.

Enfin restauré et restitué « comme à l’époque », l’appartement de la famille Moulin ouvre ses portes au public ! Une visite riche en émotions, à la rencontre de la jeunesse de Jean Moulin dans le Béziers du début du XXe siècle. Artiste sensibilisé à la cause républicaine, il trouve en Daniel Cordier, son secrétaire durant la Guerre, un allié fidèle. Cette visite est aussi l’occasion de pousser les portes de la Bibliothèque de Daniel Cordier justement, conservée à la Médiathèque André Malraux.

Ce site abrite le tout nouvel « Espace Jean Moulin », cabinet d’arts graphiques qui présente plus de 200 dessins de la collection : vie biterroise, scènes bretonnes, croquis de Provence, de Savoie ou encore le Montparnasse des Années folles. Un trésor à ne pas rater! Réservation obligatoire, pas de de billetterie sur place. Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. EUR.

6 Rue d’Alsace

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12

Lieu: 6 Rue d'Alsace
Béziers 34500
Hérault
Occitanie

