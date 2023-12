Ciné-goûter à la médiathèque 6 Rue d’Aboville Crach Catégories d’Évènement: Crach

Morbihan Ciné-goûter à la médiathèque 6 Rue d’Aboville Crach, 5 janvier 2024, Crach. Crach Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:00:00

fin : 2024-01-05 . Première séance de l’année, une petite version toute hivernale pour cette projection surprise ! On regarde ensemble puis on partage un goûter pour en discuter ! Animations pour enfants accompagnés, dès 6 ans. .

6 Rue d’Aboville Médiathèque

Crach 56950 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon Détails Catégories d’Évènement: Crach, Morbihan Autres Code postal 56950 Lieu 6 Rue d'Aboville Adresse 6 Rue d'Aboville Médiathèque Ville Crach Departement Morbihan Lieu Ville 6 Rue d'Aboville Crach Latitude 47.61547 Longitude -2.99933 latitude longitude 47.61547;-2.99933

6 Rue d'Aboville Crach Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crach/