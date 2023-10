THÉÂTRE JEAN ALARY : ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE « SOLISTE EN LUMIÈRE » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 26 mars 2024, Carcassonne.

Un programme constitué d’œuvres du répertoire, mettant en lumière Dorota Anderszewska, violon solo supersoliste de l’Orchestre national Montpellier Occitanie, et le jeune chef Ka Hou Fan, en résidence à Montpellier depuis septembre 2022.

En première partie, une œuvre d’Edvard Grieg : la magnifique Suite Holberg dans un style ancien, composée en 1884 et transposée pour cordes par le compositeur norvégien, destinée à la célébration du bicentenaire de la naissance du poète Ludwig Holberg, contemporain de Johann Sebastian Bach.

Dorota Anderszewska interprètera le Concerto pour violon et orchestre n°4, œuvre très populaire de Mozart, composée en 1775.

Enfin, Le Tombeau de Couperin est une suite de danses en hommage à la musique française du XVIIIe siècle, qui fut composée par Maurice Ravel entre 1914 et 1917. Marguerite Long, créatrice de la version pour piano, dut la bisser intégralement.

« Son violon sait tout dire : la prière, la plainte, la douleur viscérale mais aussi la gaieté, la désinvolture joyeuse, tout ce qui dit la légèreté de l’être et le changement de climat sentimental ; le rire et les larmes… » – MIDI LIBRE

Durée : 1h10

Direction musicale : Ka Hou FAN

Soliste : Dorota ANDERSZEWSKA, violon

EDVARD GRIEG (1843-1907) – Suite Holberg, opus 40

W.A. MOZART (1756-1791) Concerto pour violon et orchestre n°4 en ré majeur KV 218

MAURICE RAVEL (1875-1937) – Le Tombeau de Couperin.

A program of works from the repertoire, featuring Dorota Anderszewska, supersolo violin soloist with the Orchestre national Montpellier Occitanie, and young conductor Ka Hou Fan, in residence in Montpellier since September 2022.

Opening the evening, a work by Edvard Grieg: the magnificent Suite Holberg in an old style, composed in 1884 and transposed for strings by the Norwegian composer, to celebrate the bicentenary of the birth of the poet Ludwig Holberg, contemporary of Johann Sebastian Bach.

Dorota Anderszewska will perform Mozart’s popular Concerto for Violin and Orchestra No. 4, composed in 1775.

Finally, Le Tombeau de Couperin is a suite of dances in homage to 18th-century French music, composed by Maurice Ravel between 1914 and 1917. Marguerite Long, creator of the piano version, was obliged to perform it in its entirety.

« Her violin can say it all: prayer, complaint, visceral pain, but also gaiety, joyful casualness, everything that expresses the lightness of being and the change of sentimental climate; laughter and tears… » ? MIDI LIBRE

Running time: 1h10

Musical direction: Ka Hou FAN

Soloist: Dorota ANDERSZEWSKA, violin

EDVARD GRIEG (1843-1907) – Holberg Suite, Op. 40

W.A. MOZART (1756-1791) Concerto for violin and orchestra No. 4 in D major KV 218

MAURICE RAVEL (1875-1937) – Couperin’s Tomb

Un programa de obras del repertorio en el que intervendrán Dorota Anderszewska, concertino supersolista de la Orchestre national Montpellier Occitanie, y el joven director Ka Hou Fan, en residencia en Montpellier desde septiembre de 2022.

En la primera parte, una obra de Edvard Grieg: la magnífica Suite Holberg en estilo antiguo, compuesta en 1884 y transpuesta para cuerdas por el compositor noruego para celebrar el bicentenario del nacimiento del poeta Ludwig Holberg, contemporáneo de Johann Sebastian Bach.

Dorota Anderszewska interpretará el Concierto para violín y orquesta nº 4, una obra muy popular de Mozart, compuesta en 1775.

Por último, Le Tombeau de Couperin es una suite de danzas en homenaje a la música francesa del siglo XVIII, compuesta por Maurice Ravel entre 1914 y 1917. Marguerite Long, la creadora de la versión para piano, tuvo que escribirla íntegramente.

« Su violín puede decirlo todo: la plegaria, la queja, el dolor visceral, pero también la alegría, el desenfado alegre, todo lo que expresa la ligereza del ser y el cambio de clima sentimental; la risa y el llanto… » ? MIDI LIBRE

Duración: 1 hora 10 minutos

Dirección musical: Ka Hou FAN

Solista: Dorota ANDERSZEWSKA, violín

EDVARD GRIEG (1843-1907) – Suite Holberg, Op. 40

W.A. MOZART (1756-1791) Concierto para violín y orquesta nº 4 en re mayor KV 218

MAURICE RAVEL (1875-1937) – Tumba de Couperin

Ein Programm mit Werken aus dem Repertoire, das Dorota Anderszewska, die Supersolistin der Solovioline des Orchestre National Montpellier Occitanie, und den jungen Dirigenten Ka Hou Fan, der seit September 2022 in Montpellier lebt, ins Rampenlicht rückt.

Im ersten Teil des Konzerts erklingt ein Werk von Edvard Grieg: die wunderschöne Holberg-Suite im alten Stil, die 1884 komponiert und vom norwegischen Komponisten für Streicher transponiert wurde, um den 200. Geburtstag des Dichters Ludwig Holberg, einem Zeitgenossen von Johann Sebastian Bach, zu feiern.

Dorota Anderszewska wird Mozarts beliebtes Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 aus dem Jahr 1775 aufführen.

Le Tombeau de Couperin schließlich ist eine Tanzsuite als Hommage an die französische Musik des 18. Jahrhunderts, die von Maurice Ravel zwischen 1914 und 1917 komponiert wurde. Marguerite Long, die Schöpferin der Klavierfassung, musste sie vollständig auswendig lernen.

« Seine Geige kann alles sagen: das Gebet, die Klage, den tiefen Schmerz, aber auch die Heiterkeit, die fröhliche Ungezwungenheit, alles, was die Leichtigkeit des Seins und den Wechsel des Gefühlsklimas ausdrückt; das Lachen und die Tränen… » ? MIDI LIBRE

Dauer: 1h10

Musikalische Leitung: Ka Hou FAN

Solist: Dorota ANDERSZEWSKA, Violine

EDVARD GRIEG (1843-1907) – Holberg-Suite, op. 40

W.A. MOZART (1756-1791) Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 in D-Dur KV 218

MAURICE RAVEL (1875-1937) – Le Tombeau de Couperin (Das Grabmal des Couperin)

