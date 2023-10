THÉÂTRE JEAN ALARY : FABIEN OLICARD « ARCHÉTYPES » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 16 mars 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Fabien Olicard est de retour avec son quatrième show : Archétypes.

Selon Fabien, nous serions tous Mentalistes ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous-même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes français dans un spectacle très singulier et complètement inédit, alliant finement humour, science et mentalisme.

« Avec son écriture drôle, taquine, le mentaliste acrobate fait rire, décortique notre cerveau » – PARIS MATCH

« Fabien Olicard nous retourne le cerveau ! » LE PARISIEN

Durée : 1h45

De et avec : Fabien OLICARD.

2024-03-16 20:30:00 fin : 2024-03-16 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Fabien Olicard is back with his fourth show: Archetypes.

According to Fabien, we’re all Mentalists! And he intends to prove it by bluffing you? Better still! You may even surprise yourself! This brainiac will surprise you, captivate you and, above all, make you explode with laughter. In this new show, Fabien Olicard confirms his position as France’s number 1 mentalist, in a highly original and completely original performance, combining humor, science and mentalism.

« With his funny, teasing writing, the acrobatic mentalist makes us laugh and dissects our brains » – PARIS MATCH

« Fabien Olicard turns our brains upside down! LE PARISIEN

Running time: 1hr 45mins

By and starring : Fabien OLICARD

Fabien Olicard vuelve con su cuarto espectáculo: Arquetipos.

Según Fabien, ¡todos somos mentalistas! ¿Y pretende demostrárnoslo tirándose un farol? Mejor aún Puede que hasta se sorprenda a sí mismo Este cerebrito le sorprenderá, le cautivará y, sobre todo, le hará reír a carcajadas. En este nuevo espectáculo, Fabien Olicard se confirma como el mentalista número 1 de Francia en un espectáculo muy original y totalmente original, que combina humor, ciencia y mentalismo.

« Con su escritura divertida y burlona, el mentalista acrobático nos hace reír y nos disecciona el cerebro » – PARIS MATCH

« ¡Fabien Olicard nos pone el cerebro patas arriba! LE PARISIEN

Duración: 1 hora 45 minutos

Por y protagonizada por : Fabien OLICARD

Fabien Olicard ist mit seiner vierten Show zurück: Archétypes.

Fabien sagt, dass wir alle Mentalisten sind! Und er hat vor, Ihnen das zu beweisen, indem er Sie blufft? Besser gesagt! Sie werden sich manchmal selbst überraschen! Dieser leidenschaftliche Gehirnforscher wird Sie überraschen, fesseln und vor allem vor Lachen platzen lassen. In dieser neuen Show bestätigt Fabien Olicard seinen Platz als Nummer 1 der französischen Mentalisten in einer sehr einzigartigen und völlig neuen Show, die Humor, Wissenschaft und Mentalismus auf raffinierte Weise verbindet.

« Mit seiner witzigen, neckischen Handschrift bringt der akrobatische Mentalist die Leute zum Lachen und zerlegt unser Gehirn » – PARIS MATCH

» Fabien Olicard dreht uns das Gehirn um! » LE PARISIEN

Dauer: 1h45

Von und mit : Fabien OLICARD

