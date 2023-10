THÉÂTRE JEAN ALARY : LES CHANSONNIERS « Y’A DU MACRON À SE FAIRE ! » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 8 mars 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

On connaît la vieille rengaine. Peut-on rire de tout ?

Avec les chansonniers, oui ! Eux, ont l’art et la manière d’aborder et de mettre en rire les sujets les plus délicats dans un monde où l’intolérance prospère en majesté.

Heureusement pour nos zygomatiques, pour ces mousquetaires de l’humour, point de sujet tabou. Ils savent nous faire rire avec élégance, subtilité et intelligence. De nos politiques bien sûr, mais aussi des peoples, des médias et de cette information en continu, devenue perpétuelle, qui peu à peu atrophie les consciences.

N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau spectacle. En ces temps de doute et d’incertitude, il y’a vraiment du Macron à se faire et les chansonniers des Deux Ânes sont plus que jamais un bol d’air et de liberté.

« La politique assaisonnée au théâtre des Deux Ânes » LE FIGARO

« Ils sont le rire de l’intelligence. Un moment jubilatoire nécessaire à la santé publique » – POLITIQUE MAGAZINE

Durée : 2h30

Organisation : Alain DUBOIS

Avec : Florence BRUNOLD, Jacques MAILHOT, Michel GUIDONI, Gilles DETROIT

Lumières : Philippe BOUCOIRAN.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



We’ve heard it all before. Can we laugh at everything?

With songwriters, yes! They have the art and manner of tackling the most delicate subjects and making fun of them in a world where intolerance thrives in majesty.

Fortunately for our zygomatic muscles, there are no taboo subjects for these musketeers of humor. They know how to make us laugh with elegance, subtlety and intelligence. Of our politicians, of course, but also of celebrities, the media and the constant flow of information that is gradually atrophying our consciences.

Don’t hesitate to come and discover this new show. In these times of doubt and uncertainty, there really is some Macron to be had, and the Deux Ânes songwriters are more than ever a breath of fresh air and freedom.

« Seasoned politics at the Théâtre des Deux Ânes » LE FIGARO

« They are the laughter of intelligence. A jubilant moment necessary for public health » – POLITIQUE MAGAZINE

Running time: 2h30

Organization : Alain DUBOIS

With : Florence BRUNOLD, Jacques MAILHOT, Michel GUIDONI, Gilles DETROIT

Lighting: Philippe BOUCOIRAN

Es la misma historia de siempre. ¿Puedes reírte de todo?

Con los cantautores, ¡sí! Tienen el arte y la manera de abordar y reírse de los temas más delicados en un mundo donde la intolerancia prospera con majestuosidad.

Afortunadamente para nuestros músculos cigomáticos, no hay temas tabú para estos mosqueteros del humor. Saben hacernos reír con elegancia, sutileza e inteligencia. De nuestros políticos, por supuesto, pero también de los famosos, de los medios de comunicación y del flujo constante de información que atrofia poco a poco nuestras conciencias.

No dude en venir a descubrir este nuevo espectáculo. En estos tiempos de dudas e incertidumbres, hay realmente algo de Macron, y los cantautores de Les Deux Ânes son más que nunca un soplo de aire fresco y de libertad.

« La política sazonada en el Théâtre des Deux Ânes » LE FIGARO

« Son la risa de la inteligencia. Un momento de júbilo necesario para la salud pública » – POLITIQUE MAGAZINE

Duración: 2h30

Organiza: Alain DUBOIS

Con : Florence BRUNOLD, Jacques MAILHOT, Michel GUIDONI, Gilles DETROIT

Iluminación: Philippe BOUCOIRAN

Wir kennen das alte Lied. Kann man über alles lachen?

Mit den Liedermachern schon! Sie haben die Kunst und die Art und Weise, die heikelsten Themen in einer Welt, in der die Intoleranz majestätisch gedeiht, anzusprechen und zum Lachen zu bringen.

Zum Glück für unsere Lachmuskeln gibt es für diese Musketiere des Humors keine Tabuthemen. Sie bringen uns mit Eleganz, Subtilität und Intelligenz zum Lachen. Natürlich über unsere Politiker, aber auch über die Prominenten, die Medien und die ständige, immerwährende Information, die nach und nach das Bewusstsein verkümmern lässt.

Zögern Sie nicht, diese neue Show zu entdecken. In diesen Zeiten des Zweifels und der Ungewissheit gibt es wirklich Macron zu verdienen, und die Liedermacher von Les Deux Ânes sind mehr denn je ein Bol d’air und der Freiheit.

« Die gewürzte Politik im Theater des Deux Ânes » LE FIGARO

« Sie sind das Lachen der Intelligenz. Ein jubelnder Moment, der für die öffentliche Gesundheit notwendig ist » – POLITIQUE MAGAZINE

Dauer: 2,5 Stunden

Organisation: Alain DUBOIS

Mit: Florence BRUNOLD, Jacques MAILHOT, Michel GUIDONI, Gilles DETROIT

Licht: Philippe BOUCOIRAN

