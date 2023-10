THÉÂTRE JEAN ALARY : PUISETTE ET FRAGILE 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 3 mars 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Le matin, Puisette fabrique la mer, suspend les nuages et gonfle les poissons.

Le soir, elle replie les vagues et range les mouettes dans son phare.

Puisette se croit la seule petite fille au monde. Pourtant un jour, elle trouve un carton sur sa plage. « FRAGILE » peut-on lire dessus.

Et voilà qu’en sort une étrange fillette… D’où vient-elle ? En tout cas, elle ne fait rien comme Puisette…

Soutiens : Ville de Montpellier – La SPEDIDAM – Le FONPEPS

Durée : 45mn

À PARTIR DE 3 ANS

De et avec Estelle OLIVIER & Laure POUDEVIGNE

Accompagnement mise en scène : Juliette PRADELLE

Voix narration : Frédéric ROUDIER

Scénographie & illustrations : Samuel RIBEYRON

Assistant décors : Greg MONIN

Chorégraphies : Estelle OLIVIER

Musiques : Sylvain ROBINE

Lumières : Sonya PERDIGAO

Costumes : Annette HILLER & GRAIN D’SEL.

2024-03-03 17:00:00 fin : 2024-03-03 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



In the morning, Puisette makes the sea, suspends the clouds and inflates the fish.

In the evening, she folds the waves and stores the seagulls in her lighthouse.

Puisette thinks she’s the only little girl in the world. But one day, she finds a cardboard box on her beach. it read « FRAGILE ».

And out pops a strange little girl? Where does she come from? In any case, she doesn’t do anything like Puisette…

Supporters City of Montpellier – La SPEDIDAM – Le FONPEPS

Running time : 45mn

FROM 3 YEARS

By and with Estelle OLIVIER & Laure POUDEVIGNE

Assistant director: Juliette PRADELLE

Voice narration: Frédéric ROUDIER

Set design & illustrations: Samuel RIBEYRON

Assistant set designer: Greg MONIN

Choreography: Estelle OLIVIER

Music: Sylvain ROBINE

Lighting: Sonya PERDIGAO

Costumes: Annette HILLER & GRAIN D?SEL

Por la mañana, Puisette hace la mar, suspende las nubes e infla los peces.

Por la noche, pliega las olas y guarda las gaviotas en su faro.

Puisette cree que es la única niña del mundo. Pero un día, encuentra una caja de cartón en su playa. decía « FRAGIL ».

Y aparece una niña extraña ¿De dónde habrá salido? En cualquier caso, no se parece en nada a Puisette…

Aficionados Ville de Montpellier – La SPEDIDAM – Le FONPEPS

Duración: 45 minutos

A PARTIR DE 3 AÑOS

Por y con Estelle OLIVIER & Laure POUDEVIGNE

Ayudante de dirección: Juliette PRADELLE

Narración: Frédéric ROUDIER

Escenografía e ilustraciones: Samuel RIBEYRON

Ayudante de escenografía: Greg MONIN

Coreografía: Estelle OLIVIER

Música: Sylvain ROBINE

Iluminación: Sonya PERDIGAO

Vestuario: Annette HILLER & GRAIN D’SEL

Am Morgen macht Puisette das Meer, hängt die Wolken auf und bläst die Fische auf.

Am Abend faltet sie die Wellen zusammen und verstaut die Möwen in ihrem Leuchtturm.

Puisette glaubt, dass sie das einzige kleine Mädchen auf der Welt ist. Doch eines Tages findet sie an ihrem Strand einen Karton. « FRAGILE » steht darauf geschrieben.

Und da kommt ein seltsames kleines Mädchen heraus? Wo kommt sie her? Auf jeden Fall macht es nichts wie Puisette…

Unterstützt von: Stadt Montpellier – La SPEDIDAM – Le FONPEPS

Dauer: 45mn

AB 3 JAHREN

Von und mit Estelle OLIVIER & Laure POUDEVIGNE

Regiebegleitung: Juliette PRADELLE

Erzählende Stimme: Frédéric ROUDIER

Bühnenbild & Illustrationen: Samuel RIBEYRON

Assistentin für das Bühnenbild: Greg MONIN

Choreographien: Estelle OLIVIER

Musik: Sylvain ROBINE

Licht: Sonya PERDIGAO

Kostüme: Annette HILLER & GRAIN D?SEL

