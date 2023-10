THÉÂTRE JEAN ALARY : FRANÇOIS MOREL – « J’AI DES DOUTES » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 28 février 2024, Carcassonne.

« Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, comme les vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme en apesanteur, on avait le souffle coupé. »

François Morel

« J’ai des doutes » a reçu en 2019 le Molière du meilleur comédien dans un spectacle du théâtre public.

Durée : 1h30

Spectacle de et avec François MOREL

Texte de Raymond DEVOS

Avec Antoine SAHLER ou Romain LEMIRE

Musique : Antoine SAHLER

Assistant à la mise en scène : Romain LEMIRE

Lumières : Alain PARADIS

Son : Camille URVOY

Costumes : Elisa INGRASSIA

Poursuite : Françoise CHAPERO ou Madeleine LOISEAU

Conception, fabrication et mise en jeu des marionnettes : Johanna EHLERT et Matthieu SIEFRIDT – Blick Théâtre

Direction technique : Denis MELCHERS.

2024-02-28 20:30:00 fin : 2024-02-28 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



« Raymond Devos, ladies and gentlemen, is a miracle who appeared, singular, on the stage of French music-hall. He looked like no one else. No one will ever look like him again. That’s just the way it is. You have to make up your mind. Even if you don’t have to… make up your mind. It’s more appropriate to evoke Devos with a touch of madness. A grain of madness capable of upsetting the well-oiled machinery of logic, reality and everyday life. Those who saw him remember: Raymond Devos was a rare phenomenon. Like rainbows of circular fire, like columns of light, like winds of fire, like lenticular clouds, he appeared, miraculous and mysterious, behind a red curtain that opened onto the imaginary. We’d never seen anything like it! And the sight of this weightless man took our breath away

François Morel

« J’ai des doutes » won the Molière for best actor in a public theater production in 2019.

Running time: 1h30

Performed by and starring François MOREL

Text by Raymond DEVOS

With Antoine SAHLER or Romain LEMIRE

Music: Antoine SAHLER

Assistant director: Romain LEMIRE

Lighting: Alain PARADIS

Sound: Camille URVOY

Costumes: Elisa INGRASSIA

Continuation: Françoise CHAPERO or Madeleine LOISEAU

Puppet design, manufacture and direction: Johanna EHLERT and Matthieu SIEFRIDT ? Blick Théâtre

Technical director: Denis MELCHERS

« Raymond Devos, damas y caballeros, es un milagro que apareció, singular, en el escenario del music-hall francés. No se parecía a nadie. Nadie volverá a parecerse a él. Así son las cosas. Hay que aceptarlo. Aunque no tengas que hacerlo. Es más apropiado evocar a Devos con un toque de locura. Un toque de locura capaz de trastornar la maquinaria bien engrasada de la lógica, la realidad y la vida cotidiana. Quienes le vieron lo recordarán: Raymond Devos era un fenómeno raro. Como arco iris de fuego circular, como columnas de luz, como vientos de fuego, como nubes lenticulares, aparecía, milagroso y misterioso, detrás de una cortina roja que se abría a lo imaginario. ¡Nunca habíamos visto nada igual! Y la visión de este hombre ingrávido nos dejó sin aliento

François Morel

« J’ai des doutes » ganó el Molière al mejor actor en una producción de teatro público en 2019.

Duración: 1h30

Interpretada y protagonizada por François MOREL

Texto de Raymond DEVOS

Con Antoine SAHLER o Romain LEMIRE

Música: Antoine SAHLER

Ayudante de dirección: Romain LEMIRE

Iluminación: Alain PARADIS

Sonido: Camille URVOY

Vestuario: Elisa INGRASSIA

Continuación: Françoise CHAPERO o Madeleine LOISEAU

Diseño, producción y dirección de marionetas: Johanna EHLERT y Matthieu SIEFRIDT ? Blick Théâtre

Dirección técnica: Denis MELCHERS

« Raymond Devos, meine Damen und Herren, ist ein Wunder, das singulär auf der Bühne der französischen Music-Hall erschien. Er sah niemandem ähnlich. Niemand wird ihm jemals wieder ähnlich sein. Das ist nun einmal so. Man muss sich damit abfinden. Auch wenn man nicht gezwungen ist, sich damit abzufinden. Wenn man sich auf Devos bezieht, ist es eher angebracht, sich eine Verrücktheit zuzulegen. Ein Körnchen Wahnsinn, das die gut geölte Mechanik der Logik, der Realität und des Alltags aushebeln kann. Diejenigen, die ihn gesehen haben, erinnern sich: Raymond Devos war ein seltenes Phänomen. Wie Regenbögen aus kreisrundem Feuer, wie Lichtsäulen, wie Feuerwinde, wie Lentikularwolken tauchte er auf, wundersam und geheimnisvoll, hinter einem roten Vorhang, der sich ins Imaginäre öffnete. So etwas hatten wir noch nie gesehen! Und angesichts dieses schwerelosen Mannes stockte uns der Atem. »

François Morel

« J?ai des doutes » wurde 2019 mit dem Molière als bester Schauspieler in einer Aufführung des öffentlichen Theaters ausgezeichnet.

Dauer: 1,5 Std

Aufführung von und mit François MOREL

Text von Raymond DEVOS

Mit Antoine SAHLER oder Romain LEMIRE

Musik: Antoine SAHLER

Regieassistent: Romain LEMIRE

Licht: Alain PARADIS

Ton: Camille URVOY

Kostüme: Elisa INGRASSIA

Verfolgung: Françoise CHAPERO oder Madeleine LOISEAU

Entwurf, Herstellung und Einsatz der Marionetten : Johanna EHLERT und Matthieu SIEFRIDT ? Blick Théâtre

Technische Leitung: Denis MELCHERS

