THÉÂTRE JEAN ALARY : PRINCESSE CZARDAS 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 28 janvier 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Emmerich Kálmán est l’un des plus grands compositeurs hongrois. Il crée « Princesse Czardas » en 1915, à Vienne, au Johann Strauss Theater, d’après un livret de Leo Stein et Béla Jenbach.

L’Atelier Lyrique de Bourgogne propose une mise en scène traditionnelle de cette opérette viennoise avec chœur, ballet et orchestre. Les décors et costumes d’époque nous plongent dans l’univers des pays de l’Est et de leurs majestueux palais.

L’action de « Princesse Czardas » se déroule au début du XXe siècle à Budapest et Vienne.

Le Prince Edwin de Liebensdorf est amoureux de Sylva Maresco, une belle et séduisante chanteuse de music-hall, surnommée la Princesse Czardas et qui fait courir tout Budapest. Pour mettre fin à l’idylle qui la lie au Prince, Sylva Maresco décide d’entreprendre une tournée aux Amériques. Afin de retenir près de lui la femme qu’il aime, Edwin, par-devant notaire, s’engage à épouser la Princesse Czardas au cours des deux mois à venir. Mais le Prince Léopold-Marie de Liebensdorf ne veut point de mésalliance pour son fils. Il envoie, à Budapest, son frère, le Colonel von Rohndorf pour qu’il ramène Edwin à Vienne. D’autre part, le Prince fait annoncer les fiançailles d’Edwin et de la Comtesse Stasi. Le Comte Boni Kansciano, ami du jeune Prince et lui aussi, épris de Sylva, s’empresse de lui montrer le faire-part des fiançailles. Désemparée et croyant à une trahison de son amoureux, Sylva part aussitôt avec Boni…

Durée : 2h50 avec entracte

Opérette en trois actes de Emmerich KÁLMÁN

Chœur, ballet et orchestre de l’Atelier Lyrique de Bourgogne

Avec :

Sylvie AVELINE, Nicolas GAMBOTTI, Marie CORDIER, Maël ALVESTEGUI IGLESIAS, Philippe PADOVANI, Olivier TOGNI, Brigitte LANIER, Jacques GUYARD,

Pauline LANIER, Jérôme SOLAVAGIONE

Mise en scène : Philippe PADOVANI

Direction musicale : Bruce GRANT

Décors : Hélène FAVIER

Ecole des Beaux Arts de Dijon

Costumes : Agnès MONTANARI

Direction générale et artistique : Stéphanie GASTAUD.

Emmerich Kálmán is one of Hungary?s greatest composers. In 1915, he premiered « Princesse Czardas » at the Johann Strauss Theater in Vienna, to a libretto by Leo Stein and Béla Jenbach.

The Atelier Lyrique de Bourgogne presents a traditional staging of this Viennese operetta with chorus, ballet and orchestra. Period sets and costumes plunge us into the world of Eastern Europe and its majestic palaces.

Princess Czardas » is set at the beginning of the 20th century in Budapest and Vienna.

Prince Edwin de Liebensdorf is in love with Sylva Maresco, a beautiful and seductive music-hall singer, nicknamed Princess Czardas, who is the talk of Budapest. To put an end to her romance with the Prince, Sylva Maresco decides to embark on a tour of the Americas. In order to keep the woman he loves close to him, Edwin undertakes, in the presence of a notary, to marry Princess Czardas within the next two months. But Prince Leopold-Marie de Liebensdorf wanted no mismatch for his son. He sent his brother, Colonel von Rohndorf, to Budapest to bring Edwin back to Vienna. The Prince also announced the engagement of Edwin to Countess Stasi. Count Boni Kansciano, a friend of the young Prince and also in love with Sylva, is quick to show him the engagement announcement. Distraught and believing her lover to be betraying her, Sylva immediately leaves with Boni?

Running time: 2h50 with intermission

Operetta in three acts by Emmerich KÁLMÁN

Chorus, ballet and orchestra of the Atelier Lyrique de Bourgogne

With :

Sylvie AVELINE, Nicolas GAMBOTTI, Marie CORDIER, Maël ALVESTEGUI IGLESIAS, Philippe PADOVANI, Olivier TOGNI, Brigitte LANIER, Jacques GUYARD,

Pauline LANIER, Jérôme SOLAVAGIONE

Stage direction: Philippe PADOVANI

Musical Direction: Bruce GRANT

Sets: Hélène FAVIER

Dijon School of Fine Arts

Costumes: Agnès MONTANARI

General and artistic direction: Stéphanie GASTAUD

Emmerich Kálmán es uno de los más grandes compositores húngaros. Estrenó « La princesa Czardas » en 1915 en el Teatro Johann Strauss de Viena, con libreto de Leo Stein y Béla Jenbach.

El Atelier Lyrique de Bourgogne presenta una producción tradicional de esta opereta vienesa con coro, ballet y orquesta. La escenografía y el vestuario de época nos sumergen en el mundo de Europa del Este y sus majestuosos palacios.

La princesa Czardas » está ambientada a principios del siglo XX en Budapest y Viena.

El príncipe Edwin de Liebensdorf está enamorado de Sylva Maresco, una bella y seductora cantante de music-hall, apodada Princesa Czardas, que es la comidilla de Budapest. Para poner fin a su romance con el Príncipe, Sylva Maresco decide embarcarse en una gira por América. Para mantener cerca a la mujer que ama, Edwin se compromete ante notario a casarse con la princesa Czardas en los dos meses siguientes. Pero el príncipe Leopold-Marie de Liebensdorf no quiere un desencuentro para su hijo. Envió a su hermano, el coronel von Rohndorf, a Budapest para traer a Edwin de vuelta a Viena. El príncipe también anunció el compromiso de Edwin con la condesa Stasi. El conde Boni Kansciano, amigo del joven Príncipe y también enamorado de Sylva, se apresura a mostrarle el anuncio del compromiso. Angustiada y creyendo que su amante la traiciona, Sylva se marcha inmediatamente con Boni?

Duración: 2h50 con intermedio

Opereta en tres actos de Emmerich KÁLMÁN

Coro, ballet y orquesta del Atelier Lyrique de Bourgogne

Protagonistas :

Sylvie AVELINE, Nicolas GAMBOTTI, Marie CORDIER, Maël ALVESTEGUI IGLESIAS, Philippe PADOVANI, Olivier TOGNI, Brigitte LANIER, Jacques GUYARD,

Pauline LANIER, Jérôme SOLAVAGIONE

Dirección: Philippe PADOVANI

Dirección musical: Bruce GRANT

Decorados: Hélène FAVIER

Escuela de Bellas Artes de Dijon

Vestuario: Agnès MONTANARI

Dirección general y artística: Stéphanie GASTAUD

Emmerich Kálmán ist einer der bedeutendsten ungarischen Komponisten. Die « Czardas-Prinzessin » wurde 1915 im Johann-Strauß-Theater in Wien uraufgeführt, nach einem Libretto von Leo Stein und Béla Jenbach.

Das Atelier Lyrique de Bourgogne bietet eine traditionelle Inszenierung dieser Wiener Operette mit Chor, Ballett und Orchester. Das Bühnenbild und die Kostüme der Epoche versetzen uns in die Welt der osteuropäischen Länder und ihrer majestätischen Paläste.

Die Handlung der « Czardas-Prinzessin » spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Budapest und Wien.

Prinz Edwin von Liebensdorf ist in Sylva Maresco verliebt, eine schöne und verführerische Musicalsängerin, die als Czardas-Prinzessin bekannt ist und ganz Budapest in Atem hält. Um die Romanze zwischen ihr und dem Prinzen zu beenden, beschließt Sylva Maresco, eine Tournee durch Amerika zu unternehmen. Um die Frau, die er liebt, in seiner Nähe zu halten, verpflichtet sich Edwin vor einem Notar, die Czardas-Prinzessin in den nächsten zwei Monaten zu heiraten. Prinz Leopold-Marie von Liebensdorf will jedoch keine Mesalliance für seinen Sohn. Er schickte seinen Bruder, Oberst von Rohndorf, nach Budapest, damit er Edwin nach Wien zurückbrachte. Außerdem ließ der Fürst die Verlobung von Edwin und Gräfin Stasi bekannt geben. Graf Boni Kansciano, der mit dem jungen Prinzen befreundet ist und ebenfalls in Sylva verliebt ist, zeigt ihm die Verlobungsanzeige. Sylva ist verzweifelt und glaubt an einen Verrat ihres Geliebten, doch sie reist sofort mit Boni ab

Dauer: 2 Stunden 50 Minuten mit Pause

Operette in drei Akten von Emmerich KÁLMÁN

Chor, Ballett und Orchester des Atelier Lyrique de Bourgogne

Mit :

Sylvie AVELINE, Nicolas GAMBOTTI, Marie CORDIER, Maël ALVESTEGUI IGLESIAS, Philippe PADOVANI, Olivier TOGNI, Brigitte LANIER, Jacques GUYARD,

Pauline LANIER, Jérôme SOLAVAGIONE

Regie: Philippe PADOVANI

Musikalische Leitung: Bruce GRANT

Bühnenbild: Hélène FAVIER

Ecole des Beaux Arts de Dijon (Schule der Schönen Künste)

Kostüme: Agnès MONTANARI

Allgemeine und künstlerische Leitung: Stéphanie GASTAUD

