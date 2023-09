THÉÂTRE JEAN ALARY : PINOCCHIO « LE CONTE MUSICAL » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 14 janvier 2024, Carcassonne.

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires du mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de rires.

Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa place dans le monde, à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée bleue.

Ce conte de fées, éternel et moderne, vous plongera dans la magie d’un véritable hymne à l’enfance. Émotion, poésie, humour, acrobaties et chansons sont au rendez-vous de ce grand spectacle musical !

« Leur recette est implacable : une délicieuse comédie musicale familiale mêlée à des numéros de cirque enchanteurs » – LE PARISIEN

« Du rythme, de la danse, des claquettes, des masques et de la malice : rien ne manque à ce spectacle ! »

FEMME ACTUELLE

Durée : 1h30

A partir de 4 ans

Conte musical de Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLÉ

Mise en scène : Guillaume BOUCHÈDE assisté par Lola JUBAULT & Renaud MONTHOUX

Avec :

Pinocchio : Pablo CHERREY-ITURRALDE

Geppetto : Pierre REGGIANI

Le grillon : Nicolas SOULIÉ

La fée bleue : Laura BENSIMON

Le chat/Maître Cerise : Simon HEULLE

Le renard : Juliette BÉCHU

Le cocher/Mangefeu : Thomas RONZEAU

La mèche : Marine LLADO

Circassien : Tullio CIPRIANO

Circassienne : Ines VALARCHER

Décors : FARRU

Costumes : Corinne ROSSI

Chorégraphies : Julia LEOL

Musiques : Sandra GAUGUÉ

Masques : Julie COFFINIÈRES

Lumières : Laurent BÉAL

Son : Vincent PORTIER.

2024-01-14 15:00:00 fin : 2024-01-14 . EUR.

Let yourself be transported by the extraordinary adventures of the mythical puppet in a world of mischief and laughter.

Naïve and a liar, but also curious and courageous, Pinocchio will find his place in the world, with the help of his friends Cricket and the Blue Fairy.

This timeless, modern fairy tale is a magical hymn to childhood. Emotion, poetry, humor, acrobatics and song all come together in this musical extravaganza!

« Their recipe is implacable: a delicious family musical mixed with enchanting circus acts » – LE PARISIEN

« Rhythm, dance, tap dancing, masks and mischief: nothing is missing from this show! »

FEMME ACTUELLE

Running time: 1h30

For ages 4 and up

Musical tale by Ely GRIMALDI and Igor DE CHAILLÉ

Directed by Guillaume BOUCHÈDE, assisted by Lola JUBAULT & Renaud MONTHOUX

With :

Pinocchio: Pablo CHERREY-ITURRALDE

Geppetto: Pierre REGGIANI

Le grillon : Nicolas SOULIÉ

The blue fairy: Laura BENSIMON

The cat/Master Cherry: Simon HEULLE

The fox: Juliette BÉCHU

The coachman/Mangefeu : Thomas RONZEAU

The wick : Marine LLADO

Circus performer: Tullio CIPRIANO

Circus artist : Ines VALARCHER

Sets : FARRU

Costumes : Corinne ROSSI

Choreography: Julia LEOL

Music: Sandra GAUGUÉ

Masks: Julie COFFINIÈRES

Lighting: Laurent BÉAL

Sound: Vincent PORTIER

Déjese transportar por las extraordinarias aventuras de la mítica marioneta en un mundo de travesuras y risas.

Ingenuo y mentiroso, pero también curioso y valiente, Pinocho encontrará su lugar en el mundo, con la ayuda de sus amigos el Grillo y el Hada Azul.

Este cuento de hadas atemporal y moderno le sumergirá en la magia de un verdadero himno a la infancia. Emoción, poesía, humor, acrobacias y canciones se dan cita en este gran musical

« Su receta es implacable: un delicioso musical familiar mezclado con encantadores números de circo » – LE PARISIEN

« Ritmo, baile, claqué, máscaras y picardía: ¡en este espectáculo no falta de nada!

FEMME ACTUELLE

Duración: 1h30

A partir de 4 años

Cuento musical de Ely GRIMALDI e Igor DE CHAILLÉ

Dirigida por Guillaume BOUCHÈDE con la asistencia de Lola JUBAULT y Renaud MONTHOUX

Con :

Pinocho: Pablo CHERREY-ITURRALDE

Geppetto: Pierre REGGIANI

El grillo: Nicolas SOULIÉ

El hada azul: Laura BENSIMON

El gato/Maestro Cerezo: Simon HEULLE

El zorro: Juliette BÉCHU

El cochero / tragafuegos: Thomas RONZEAU

La mecha: Marine LLADO

Artista de circo: Tullio CIPRIANO

Artista de circo: Ines VALARCHER

Decorados: FARRU

Vestuario : Corinne ROSSI

Coreografía: Julia LEOL

Música: Sandra GAUGUÉ

Máscaras: Julie COFFINIÈRES

Iluminación: Laurent BÉAL

Sonido: Vincent PORTIER

Lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Abenteuern des mythischen Hampelmanns in eine Welt des Schabernacks und des Lachens entführen.

Der naive und verlogene, aber auch neugierige und mutige Pinocchio wird mit Hilfe seiner Freunde, der Grille und der Blauen Fee, seinen Platz in der Welt finden.

Dieses zeitlose und moderne Märchen wird Sie in die Magie einer wahren Hymne an die Kindheit eintauchen lassen. Emotionen, Poesie, Humor, Akrobatik und Lieder sind in diesem großen Musical zu finden!

« Ihr Rezept ist unerbittlich: ein köstliches Familienmusical, vermischt mit bezaubernden Zirkusnummern » – LE PARISIEN

« Rhythmus, Tanz, Stepptanz, Masken und Schalk: dieser Show fehlt es an nichts! »

FEMME ACTUELLE

Dauer: 1,5 Std

Ab 4 Jahren

Musikalisches Märchen von Ely GRIMALDI und Igor DE CHAILLÉ

Inszenierung: Guillaume BOUCHÈDE unterstützt von Lola JUBAULT & Renaud MONTHOUX

Mit:

Pinocchio: Pablo CHERREY-ITURRALDE

Geppetto: Pierre REGGIANI

Die Grille: Nicolas SOULIÉ

Die blaue Fee: Laura BENSIMON

Die Katze/Meister Kirsche: Simon HEULLE

Der Fuchs: Juliette BÉCHU

Der Kutscher/Feuerfresser: Thomas RONZEAU

Die Zündschnur: Marine LLADO

Zirkusartist: Tullio CIPRIANO

Zirkusartistin: Ines VALARCHER

Bühnenbild: FARRU

Kostüme: Corinne ROSSI

Choreographien: Julia LEOL

Musik: Sandra GAUGUÉ

Masken: Julie COFFINIÈRES

Licht: Laurent BÉAL

Ton: Vincent PORTIER

