THÉÂTRE JEAN ALARY : D’JAL « NOUVEAU SPECTACLE » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 16 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

Durée : 1h30

De et avec : D’JAL.

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



After two sold-out shows, over 200 performances and thousands of spectators, D?jal is back with a new show featuring even crazier characters and even crazier situations! A chance to have fun while getting your dose of humor and love.

Running time: 1h30

By and with : D?JAL

Tras dos funciones con entradas agotadas, más de 200 representaciones y miles de espectadores, D?jal vuelve con un nuevo espectáculo que combina personajes aún más locos y situaciones aún más disparatadas Es una oportunidad para divertirse mientras recibe su dosis de humor y amor.

Duración: 1h30

Por y con : D’JAL

Nach zwei ausverkauften Shows, über 200 Vorstellungen und Tausenden von Zuschauern ist D?jal mit einer neuen Show zurück, die noch verrücktere Figuren und noch verrücktere Situationen vereint Die Gelegenheit, sich zu amüsieren und gleichzeitig eine Dosis Humor und Liebe zu tanken.

Dauer: 1,5 Stunden

Von und mit : D?JAL

Mise à jour le 2023-09-18 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne