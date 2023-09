THÉÂTRE JEAN ALARY : 1983, AVEC CHANTAL LADESOU 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 14 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Chantal Ladesou est de retour sur scène, avec une comédie qui nous plonge au cœur des années 80, écrite par l’auteur de « Nelson ».

En 1983, après un succès fulgurant dans l’univers de la mode, Michèle Davidson décide de se couper totalement du monde – quelques mois seulement – pour retrouver l’inspiration.

Sauf qu’on est en 2022 et qu’elle est toujours enfermée…Sa découverte de notre époque actuelle sera un véritable choc des cultures avec les années 80.

Des épaulettes, des brushings, des paillettes, Chantal Ladesou, un vieux qui meurt et un téléphone à roulettes… Un vrai Boulevard par la reine du Boulevard !

« Un boulevard désopilant et énergique » – TÉLÉRAMA « Le public adore ! » – LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Fous rires assurés » – ELLE

Durée : 1h30

Une pièce écrite et mise en scène par Jean ROBERT-CHARRIER Collaboration artistique : Guillaume MORIN

Avec : Chantal LADESOU, Dominique DAGUIER, Clémence ANSAULT en alternance avec Adèle ROYNÉ, Michel ANSAULT, Anaïs HARTÉ, Florence JANAS en alternance avec Sabine MOINDROT

Scénographie : James BRANDILY Lumières : Kellig LE BARS Costumes : Michel DUSSARAT Son : Yoann BLANCHARD.

Chantal Ladesou is back on stage, with a comedy that plunges us into the heart of the 80s, written by the author of « Nelson ».

In 1983, after a dazzling success in the world of fashion, Michèle Davidson decided to cut herself off from the world – for just a few months – to regain her inspiration.

But now it’s 2022, and she’s still locked up… Her discovery of the present day will be a veritable culture shock with the 80s.

Epaulets, brushings, sequins, Chantal Ladesou, a dying old man and a telephone on wheels? A real Boulevard from the Queen of the Boulevard!

« A hilarious, energetic boulevard » – TÉLÉRAMA « Audiences love it! – LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Guaranteed laughs » – ELLE

Running time: 1h30

Written and directed by Jean ROBERT-CHARRIER Artistic collaboration: Guillaume MORIN

With : Chantal LADESOU, Dominique DAGUIER, Clémence ANSAULT alternating with Adèle ROYNÉ, Michel ANSAULT, Anaïs HARTÉ, Florence JANAS alternating with Sabine MOINDROT

Set design: James BRANDILY Lighting: Kellig LE BARS Costumes: Michel DUSSARAT Sound: Yoann BLANCHARD

Chantal Ladesou vuelve a los escenarios con una comedia que nos sumerge en el corazón de los años 80, escrita por la autora de « Nelson ».

En 1983, tras un éxito fulgurante en el mundo de la moda, Michèle Davidson decide aislarse del mundo – sólo durante unos meses – para encontrar una nueva inspiración.

Salvo que estamos en 2022 y ella sigue encerrada… Su descubrimiento de la actualidad supondrá un auténtico choque cultural con los años 80.

Hombreras, peinados, purpurina, Chantal Ladesou, un viejo moribundo y un teléfono con ruedas? ¡Un auténtico Boulevard de la Reina del Boulevard!

« Un bulevar divertidísimo y lleno de energía » – TÉLÉRAMA « ¡Al público le encanta! – LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Risas garantizadas » – ELLE

Duración: 1h30

Guión y dirección: Jean ROBERT-CHARRIER Colaboración artística: Guillaume MORIN

Protagonistas : Chantal LADESOU, Dominique DAGUIER, Clémence ANSAULT alternando con Adèle ROYNÉ, Michel ANSAULT, Anaïs HARTÉ, Florence JANAS alternando con Sabine MOINDROT

Escenografía: James BRANDILY Iluminación: Kellig LE BARS Vestuario: Michel DUSSARAT Sonido: Yoann BLANCHARD

Chantal Ladesou kehrt mit einer Komödie auf die Bühne zurück, die uns in die 80er Jahre zurückversetzt und von der Autorin von « Nelson » geschrieben wurde.

1983 beschloss Michèle Davidson nach einem kometenhaften Erfolg in der Modewelt, sich für ein paar Monate völlig von der Welt abzuschotten, um neue Inspiration zu finden.

Doch es ist das Jahr 2022 und sie ist immer noch eingesperrt… Ihre Entdeckung der heutigen Zeit wird zu einem wahren Kulturschock mit den 80er Jahren.

Schulterpolster, Brushings, Glitzer, Chantal Ladesou, ein alter Mann, der stirbt, und ein Telefon mit Rädern? Ein echter Boulevard von der Königin des Boulevards!

« Ein urkomischer und energiegeladener Boulevard » – TÉLÉRAMA « Das Publikum liebt es! » – LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Fous rire assurés » – ELLE

Dauer: 1h30

Ein Stück, geschrieben und inszeniert von Jean ROBERT-CHARRIER Künstlerische Mitarbeit: Guillaume MORIN

Mit: Chantal LADESOU, Dominique DAGUIER, Clémence ANSAULT abwechselnd mit Adèle ROYNÉ, Michel ANSAULT, Anaïs HARTÉ, Florence JANAS abwechselnd mit Sabine MOINDROT

Bühnenbild: James BRANDILY Licht: Kellig LE BARS Kostüme: Michel DUSSARAT Ton: Yoann BLANCHARD

