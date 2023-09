THÉÂTRE JEAN ALARY : DEMAIN LA REVANCHE 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 9 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Matthieu débarque chez ses parents à cinq heures du matin.

Il est trempé des pieds à la tête, porte un sac à dos rempli de pierres et souffre d’une amnésie totale. Le père et la mère tentent de comprendre ce qui a bien pu arriver à leur fils, mais cette enquête se transforme vite en règlement de compte familial.

Qui est Matthieu ? Un amnésique ? Un manipulateur ? Un enfant qui vient prendre une revanche sur sa famille ? Une comédie qui fera du bien à ceux qui ont des problèmes à régler avec leurs parents, ou avec leurs enfants. C’est-à-dire à tout le monde.

« Nouvelle comédie grinçante de l’auteur moliérisé Sébastien Thiéry. » – LE PARISIEN

« Il est admis que le jeune dramaturge prolifique aime tordre le cou aux convenances par le biais de l’absurde où la dérision mélangée à une certaine noirceur s’exprime sans fanfreluches. » – LE FIGARO

Durée : 1h30

Auteur : Sébastien THIERY

Mise en scène : Ladislas CHOLLAT

Avec : Gaspard PROUST, Jean-Luc MOREAU, Brigitte CATILLON,

Assistant mise en scène : Eric SUPPLY

Costumes : Jean-Daniel VUILLERMOZ

Décors : Emmanuelle ROY

Lumières : Alban SAUVÉ

Musique : Frédéric NOREL.

2023-11-09 20:30:00 fin : 2023-11-09 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Matthieu arrives at his parents’ house at five in the morning.

He’s soaked from head to toe, carrying a backpack full of stones and suffering from total amnesia. Father and mother try to find out what happened to their son, but the investigation soon turns into a family feud.

Who is Matthieu? Amnesia? A manipulator? A child seeking revenge on his family? A comedy that’s sure to please anyone who has problems with their parents, or with their children. In other words, for everyone.

« A gritty new comedy from moliérisé playwright Sébastien Thiéry – LE PARISIEN

« It’s no secret that this prolific young playwright likes to bend the rules of propriety through the absurd, where derision mixed with a certain darkness is expressed without fanfare. » – LE FIGARO

Running time: 1h30

Author: Sébastien THIERY

Director: Ladislas CHOLLAT

Starring : Gaspard PROUST, Jean-Luc MOREAU, Brigitte CATILLON,

Assistant director: Eric SUPPLY

Costumes: Jean-Daniel VUILLERMOZ

Sets: Emmanuelle ROY

Lighting: Alban SAUVÉ

Music: Frédéric NOREL

Matthieu llega a casa de sus padres a las cinco de la mañana.

Está empapado de pies a cabeza, lleva una mochila llena de piedras y sufre amnesia total. El padre y la madre intentan averiguar qué le ha podido pasar a su hijo, pero la investigación pronto se convierte en una disputa familiar.

¿Quién es Matthew? ¿Un amnésico? ¿Un manipulador? ¿Un niño que busca vengarse de su familia? Es una comedia que seguro gustará a cualquiera que tenga problemas con sus padres, o con sus hijos. En otras palabras, para todo el mundo.

« Una nueva comedia descarnada del dramaturgo moliérisé Sébastien Thiéry » – LE PARISIEN

« Es bien sabido que a este joven y prolífico dramaturgo le gusta saltarse las reglas del decoro a través del absurdo, donde la burla mezclada con cierta oscuridad se expresa sin alardes » – LE FIGARO

Duración: 1h30

Autor: Sébastien THIERY

Dirección: Ladislas CHOLLAT

Protagonistas : Gaspard PROUST, Jean-Luc MOREAU, Brigitte CATILLON,

Ayudante de dirección: Eric SUPPLY

Vestuario: Jean-Daniel VUILLERMOZ

Decorados: Emmanuelle ROY

Iluminación: Alban SAUVÉ

Música: Frédéric NOREL

Matthieu taucht um fünf Uhr morgens bei seinen Eltern auf.

Er ist von Kopf bis Fuß durchnässt, trägt einen Rucksack voller Steine und leidet an einer totalen Amnesie. Vater und Mutter versuchen herauszufinden, was ihrem Sohn zugestoßen ist, doch die Ermittlungen werden schnell zu einer Familienfehde.

Wer ist Matthieu? Ein Mann mit Amnesie? Ein manipulativer Mensch? Ein Kind, das sich an seiner Familie rächen will? Eine Komödie, die all jenen gut tun wird, die Probleme mit ihren Eltern oder ihren Kindern haben. Das heißt, für jeden.

« Neue grimmige Komödie des moliérisierten Autors Sébastien Thiéry » – LE PARISIEN

« Es wird angenommen, dass der junge, produktive Dramatiker gerne den Hals der Konventionen durch das Absurde verdreht, wo der Spott, gemischt mit einer gewissen Düsternis, ohne Firlefanz zum Ausdruck kommt. » – LE FIGARO

Dauer: 1,5 Stunden

Autor: Sébastien THIERY

Regie: Ladislas CHOLLAT

Mit: Gaspard PROUST, Jean-Luc MOREAU, Brigitte CATILLON,

Regieassistent: Eric SUPPLY

Kostüme: Jean-Daniel VUILLERMOZ

Bühnenbild: Emmanuelle ROY

Licht: Alban SAUVÉ

Musik: Frédéric NOREL

