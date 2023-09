THÉÂTRE JEAN ALARY : JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE ENSEMBLE 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 7 novembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».

Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble »…

Toujours entre rires, chansons et émotions.

« Michèle Bernier illumine cette nouvelle comédie de Laurent Ruquier, ponctuée de grands refrains de la variété française. Une pièce pleine d’humanité et d’humour, dont on sort vraiment heureux ! » – THÉÂTRE ONLINE

« Craquez pour une comédie romantique pleine de tendresse, d’humour et d’émotion. »

ICI PAR FRANCE BLEU ET FRANCE 3

Durée : 1h40

Auteur : Laurent RUQUIER

Mise en scène : Marie Pascale OSTERRIETH

Avec : Michèle BERNIER dans le rôle de Claudine, Olivier SITRUK dans le rôle de Valentin, Philippe BÉRODOT dans le rôle du médecin

Assistante mise en scène : Hélène CHRYSOCHOOS

Décors : Pierre-François LIMBOSCH

Lumière : Laurent CASTAINGT

Vidéos : Antoine LE COINTE

Musique et sons : Jacques DAVIDOVICI

Costumes : Charlotte DAVID.

2023-11-07 20:30:00 fin : 2023-11-07 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Claudine and Valentin were friends and roommates before becoming a real couple in love, which is what made « Je préfère qu?on reste amis » such a big hit.

But the years have passed and routine has set in. Claudine is faithful. Valentin goes to « see » somewhere else. She wants to leave. He prefers them to « stay together »…

Always between laughter, song and emotion.

« Michèle Bernier illuminates Laurent Ruquier’s new comedy, punctuated by the great refrains of French variety. It’s a play full of humanity and humor, and a real pleasure to watch! – THÉÂTRE ONLINE

« A romantic comedy full of tenderness, humor and emotion

HERE BY FRANCE BLEU AND FRANCE 3

Running time: 1h40

Author : Laurent RUQUIER

Director: Marie Pascale OSTERRIETH

Starring : Michèle BERNIER as Claudine, Olivier SITRUK as Valentin, Philippe BÉRODOT as the doctor

Assistant director: Hélène CHRYSOCHOOS

Set design : Pierre-François LIMBOSCH

Lighting: Laurent CASTAINGT

Video: Antoine LE COINTE

Music and sound : Jacques DAVIDOVICI

Costumes: Charlotte DAVID

Claudine y Valentin fueron amigos y compañeros de piso antes de convertirse en una auténtica pareja de enamorados, lo que hizo que « Je préfère qu’on reste amis » tuviera tanto éxito.

Pero los años han pasado y la rutina se ha instalado. Claudine es fiel. Valentin se va con otra. Ella quiere irse. Él prefiere que « sigan juntos »…

Siempre entre risas, canciones y emociones.

« Michèle Bernier ilumina la nueva comedia de Laurent Ruquier, puntuada por las grandes melodías del pop francés. Es una obra llena de humanidad y humor, ¡y un auténtico placer para la vista! – THÉÂTRE ONLINE

« Una comedia romántica llena de ternura, humor y emoción

AQUÍ POR FRANCE BLEU Y FRANCE 3

Duración: 1 hora 40 minutos

Autor: Laurent RUQUIER

Dirección: Marie Pascale OSTERRIETH

Intérpretes : Michèle BERNIER como Claudine, Olivier SITRUK como Valentin, Philippe BÉRODOT como el médico

Ayudante de dirección: Hélène CHRYSOCHOOS

Escenografía : Pierre-François LIMBOSCH

Iluminación: Laurent CASTAINGT

Vídeo: Antoine LE COINTE

Música y sonido : Jacques DAVIDOVICI

Vestuario: Charlotte DAVID

Claudine und Valentin waren Freunde und Mitbewohner, bevor sie zu einem echten Liebespaar wurden, was den großen Erfolg von « Je préfère qu’on reste amis » ausmachte.

Aber die Jahre sind vergangen und die Routine hat sich eingeschlichen. Claudine ist treu. Valentin « sieht » sich woanders um. Sie möchte am liebsten weggehen. Er zieht es vor, dass sie « zusammenbleiben »…

Immer zwischen Lachen, Liedern und Emotionen.

« Michèle Bernier erleuchtet diese neue Komödie von Laurent Ruquier, die von großen Refrains des französischen Varietés durchsetzt ist. Ein Stück voller Menschlichkeit und Humor, aus dem man wirklich glücklich hervorgeht! » – THEATER ONLINE

« Eine romantische Komödie voller Zärtlichkeit, Humor und Emotionen »

HIER VON FRANCE BLEU UND FRANCE 3

Dauer: 1h40

Verfasser: Laurent RUQUIER

Regie: Marie Pascale OSTERRIETH

Mit: Michèle BERNIER als Claudine, Olivier SITRUK als Valentin, Philippe BÉRODOT als Arzt

Regieassistentin: Hélène CHRYSOCHOOS

Bühnenbild: Pierre-François LIMBOSCH

Licht: Laurent CASTAINGT

Videos: Antoine LE COINTE

Musik und Geräusche : Jacques DAVIDOVICI

Kostüme: Charlotte DAVID

