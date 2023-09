THÉÂTRE JEAN ALARY : BERLIN BERLIN 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 17 octobre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s’enfuir et passer à l’Ouest. Emma se fait engager comme aide-soignante chez Werner Hofmann pour s’occuper de sa vieille mère sénile. Elle n’est pas là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l’autre côté du Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée, mais si en plus, Werner est un agent de la Stasi, qu’il tombe fou amoureux d’Emma et que l’appartement est un nid d’espions, ça tourne au burlesque.

Berlin Berlin, la comédie qui fait tomber les murs.

« Orfèvre du genre comique, Patrick Haudecoeur a ciselé avec Gérald Sibleyras une nouvelle pépite ! » – LE FIGARO

« « Berlin Berlin », un boulevard qui fait rire du lever au baisser de rideau ! » – LE FIGARO MAGAZINE

« Qu’est-ce que ça fait du bien de rire comme ça !

Une pièce délirante et résolument joyeuse ! » – FRANCE INFO CULTURE

« Pour sa nouvelle folie ultra rythmée, Patrick Haudecoeur s’appuie sur une distribution de haut vol ! Les rires fusent dans la salle ! » – LE PARISIEN

Durée : 1h30

Une comédie de Patrick HAUDECŒUR et Gérald SIBLEYRAS

Mise en scène José PAUL

Avec Maxime d’ABOVILLE, Loïc LEGENDRE, Anne-Sophie GERMANAZ, Éric VIELLARD, Jacques FONTANEL, Grégory GERREBOO, Benoît DE MEYRIGNAC, Carine RIBERT

Décors : Édouard LAUG

Costumes : Juliette CHANAUD Lumière : Laurent BÉAL

Musique : Michel WINOGRADOFF Vidéo : Sébastien MIZERMONT Accessoiriste : Betty LEMOINE Assistant mise en scène :

Guillaume RUBEAUD.

2023-10-17 20:30:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



East Berlin. Emma and Ludwig want to escape to the West. Emma hires herself out as a caregiver to Werner Hofmann, to look after her senile mother. She’s not there by chance: the apartment has a secret passageway leading to the other side of the Wall. The situation is complicated enough as it is, but when Werner is a Stasi agent, falls madly in love with Emma and the apartment is a nest of spies, the whole thing turns into a farce.

Berlin Berlin, the comedy that breaks down walls.

« A master of the comedy genre, Patrick Haudecoeur and Gérald Sibleyras have chiseled a new nugget! – LE FIGARO

» » Berlin Berlin », a boulevard that makes you laugh from curtain up to curtain down! » – LE FIGARO MAGAZINE

« It’s so good to laugh like that!

A delirious and resolutely joyful play! » – FRANCE INFO CULTURE

« Patrick Haudecoeur’s new ultra-rhythmic extravaganza features a top-flight cast! The audience laughs out loud! – LE PARISIEN

Running time: 1h30

A comedy by Patrick HAUDEC?UR and Gérald SIBLEYRAS

Directed by José PAUL

With Maxime d?ABOVILLE, Loïc LEGENDRE, Anne-Sophie GERMANAZ, Éric VIELLARD, Jacques FONTANEL, Grégory GERREBOO, Benoît DE MEYRIGNAC, Carine RIBERT

Décors : Édouard LAUG

Costumes: Juliette CHANAUD Lighting: Laurent BÉAL

Music: Michel WINOGRADOFF Video: Sébastien MIZERMONT Props designer: Betty LEMOINE Assistant director:

Guillaume RUBEAUD

Berlín Este. Emma y Ludwig quieren escapar a Occidente. Emma consigue un trabajo como asistenta en el piso de Werner Hofmann para cuidar de su madre senil. No está allí por casualidad: el piso tiene un pasadizo secreto que conduce al otro lado del Muro. La situación ya es bastante complicada, pero cuando Werner es un agente de la Stasi, se enamora perdidamente de Emma y el piso es un nido de espías, la cosa se convierte en una farsa.

Berlín Berlín, la comedia que derriba muros.

« Maestros del género de la comedia, Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras han cincelado una nueva pepita » – LE FIGARO

» » Berlín Berlín », ¡un bulevar que hace reír desde que se levanta el telón hasta que se baja! » – REVISTA LE FIGARO

« ¡Qué bien se ríe así!

¡Una obra delirantemente alegre! – FRANCE INFO CULTURE

« ¡La nueva extravagancia ultrarrítmica de Patrick Haudecoeur cuenta con un reparto de primera! ¡El público ríe a carcajadas! – LE PARISIEN

Duración: 1h30

Una comedia de Patrick HAUDEC UR y Gérald SIBLEYRAS

Dirigida por José PAUL

Protagonistas Maxime d’ABOVILLE, Loïc LEGENDRE, Anne-Sophie GERMANAZ, Éric VIELLARD, Jacques FONTANEL, Grégory GERREBOO, Benoît DE MEYRIGNAC, Carine RIBERT

Décors : Édouard LAUG

Vestuario: Juliette CHANAUD Iluminación: Laurent BÉAL

Música: Michel WINOGRADOFF Vídeo: Sébastien MIZERMONT Atrezzo: Betty LEMOINE Ayudante de dirección:

Guillaume RUBEAUD

Ostberlin. Emma und Ludwig wollen fliehen und in den Westen überlaufen. Emma lässt sich als Pflegerin bei Werner Hofmann anstellen, um sich um ihre alte, senile Mutter zu kümmern. Sie ist nicht zufällig dort, denn die Wohnung hat einen Geheimgang, der auf die andere Seite der Mauer führt. Die Situation ist schon kompliziert genug, aber wenn Werner auch noch Stasi-Agent ist, sich unsterblich in Emma verliebt und die Wohnung ein Spionagenest ist, wird es slapstickartig.

Berlin Berlin, die Komödie, die Mauern einreißt.

« Patrick Haudecoeur ist ein Meister des komödiantischen Genres und hat zusammen mit Gérald Sibleyras einen neuen Nugget geschaffen! » – LE FIGARO

» » Berlin Berlin « , ein Boulevard, der vom Heben bis zum Senken des Vorhangs zum Lachen bringt! » – LE FIGARO MAGAZIN

» Wie gut es tut, so zu lachen!

Ein irrwitziges und entschieden fröhliches Stück! » – FRANCE INFO CULTURE

« Für seinen neuen, ultra-rhythmischen Wahnsinn stützt sich Patrick Haudecoeur auf eine hochkarätige Besetzung! Das Gelächter im Saal ist groß! » – LE PARISIEN

Dauer: 1h30

Eine Komödie von Patrick HAUDEC?UR und Gérald SIBLEYRAS

Regie José PAUL

Mit Maxime d’ABOVILLE, Loïc LEGENDRE, Anne-Sophie GERMANAZ, Éric VIELLARD, Jacques FONTANEL, Grégory GERREBOO, Benoît DE MEYRIGNAC, Carine RIBERT

Bühnenbild : Édouard LAUG

Kostüme: Juliette CHANAUD Licht: Laurent BÉAL

Musik: Michel WINOGRADOFF Video : Sébastien MIZERMONT Requisiteurin: Betty LEMOINE Regieassistentin :

Guillaume RUBEAUD

