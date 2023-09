THÉÂTRE JEAN ALARY : TOUT LE MONDE SAVAIT 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 11 octobre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

« Ils vont venir me chercher, m’interroger, poser tout un tas de questions, me forcer à retourner dans la forêt, à leur montrer où le corps est enterré. Il faudra que je tienne bon. »

Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat. Celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une mère pour protéger ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire. L’histoire de Valérie Bacot, c’est l’histoire d’un silence meurtrier, du dysfonctionnement des institutions, d’une difficulté à entendre et prendre en compte la parole des victimes. C’est l’histoire d’une résilience incroyable, celle d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales.

Cette œuvre théâtrale est inspirée d’un témoignage personnel, subjectif, auquel on a voulu donner une portée symbolique et générale sur les violences faites aux femmes.

« La comédienne s’illustre de façon prodigieuse dans cette pièce poignante et terrifiante d’Élodie Wallace. Elle s’inspire de l’affaire Valérie Bacot qui tua son mari en 2016 après plusieurs années de violence. » – LE FIGARO « Sylvie Testud bouleversante dans « Tout le monde savait » » – MARIANNE

Durée : 1h15

Une pièce d’Elodie WALLACE

Adaptée du livre de Valérie BACOT avec : Clémence DE BLASI

Mise en scène : Anne BOUVIER Avec : Sylvie TESTUD Scénographie : Jean-Michel ADAM Stylisme : Julia ALLÈGRE Lumières : Denis KORANSKY

Collaboratrice Artistique : Anne POIRIER-BUSSON

Musique : Sylvain JACQUES.

2023-10-11 20:30:00 fin : 2023-10-11 . EUR.

6 Rue Courtejaire

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



« They’ll come looking for me, interrogate me, ask all sorts of questions, force me to go back into the forest, show them where the body is buried. I’ll just have to hold out

Accused of murdering her husband, Valérie Bacot is the embodiment of a struggle. The struggle of a woman to escape the clutches of her tormentor, the struggle of a mother to protect her children, the struggle of a victim to speak out in a disturbing and necessary way. Valérie Bacot?s story is the story of a murderous silence, of institutional dysfunction, of the difficulty of hearing and taking into account the words of victims. It is the story of an incredible resilience, of a woman who has become an iconic figure in the fight against domestic violence.

This theatrical work is inspired by a personal, subjective testimony, to which we wanted to give a symbolic and general scope on violence against women.

« The actress gives a prodigious performance in this poignant and terrifying play by Élodie Wallace. It is inspired by the case of Valérie Bacot, who killed her husband in 2016 after several years of violence. » – LE FIGARO » Sylvie Testud is deeply moving in « Tout le monde savait » » – MARIANNE

Running time: 1 hour 15 minutes

A play by Elodie WALLACE

Adapted from the book by Valérie BACOT with : Clémence DE BLASI

Director: Anne BOUVIER With : Sylvie TESTUD Set Design: Jean-Michel ADAM Styling: Julia ALLÈGRE Lighting: Denis KORANSKY

Artistic Collaborator: Anne POIRIER-BUSSON

Music: Sylvain JACQUES

« Vendrán a buscarme, me interrogarán, me harán todo tipo de preguntas, me obligarán a volver al bosque y enseñarles dónde está enterrado el cadáver. Tendré que resistir

Acusada de asesinar a su marido, Valérie Bacot es la encarnación de una lucha. La lucha de una mujer por escapar de las garras de su verdugo, la lucha de una madre por proteger a sus hijos, la lucha de una víctima por alzar la voz de un modo inquietante y necesario. La historia de Valérie Bacot es la historia de un silencio asesino, de la disfunción de las instituciones, de la dificultad de escuchar y tener en cuenta lo que las víctimas tienen que decir. Es la historia de una resistencia increíble, de una mujer que se ha convertido en una figura emblemática de la lucha contra la violencia doméstica.

Esta obra teatral se inspira en un testimonio personal, subjetivo, al que hemos querido dar un alcance simbólico y general sobre la violencia contra las mujeres.

» La actriz realiza una interpretación prodigiosa en esta obra conmovedora y aterradora de Élodie Wallace. Está inspirada en el caso de Valérie Bacot, que mató a su marido en 2016 tras varios años de violencia – LE FIGARO « Sylvie Testud está profundamente conmovedora en ‘Tout le monde savait' » – MARIANNE

Duración: 1 hora y 15 minutos

Una obra de Elodie WALLACE

Adaptación del libro de Valérie BACOT con : Clémence DE BLASI

Dirección: Anne BOUVIER Con : Sylvie TESTUD Escenografía: Jean-Michel ADAM Estilismo: Julia ALLÈGRE Iluminación: Denis KORANSKY

Colaboradora artística: Anne POIRIER-BUSSON

Música: Sylvain JACQUES

« Sie werden mich suchen, verhören, alles Mögliche fragen, mich zwingen, in den Wald zurückzukehren und ihnen zu zeigen, wo der Körper vergraben ist. Ich muss durchhalten

Valerie Bacot, die des Mordes an ihrem Mann angeklagt ist, verkörpert einen Kampf. Den einer Frau, um sich aus dem Griff ihres Peinigers zu befreien, den einer Mutter, um ihre Kinder zu schützen, den eines Opfers, um ein beunruhigendes und notwendiges Wort zu sprechen. Die Geschichte von Valerie Bacot ist die Geschichte eines mörderischen Schweigens, des Versagens der Institutionen, der Schwierigkeit, die Worte der Opfer zu hören und zu berücksichtigen. Es ist die Geschichte einer unglaublichen Widerstandsfähigkeit, die Geschichte einer Frau, die zur Symbolfigur im Kampf gegen häusliche Gewalt wurde.

Dieses Theaterstück basiert auf einem persönlichen, subjektiven Zeugnis, dem eine symbolische und allgemeine Bedeutung für die Gewalt gegen Frauen verliehen werden sollte.

« Die Schauspielerin spielt in diesem ergreifenden und erschreckenden Stück von Élodie Wallace eine hervorragende Rolle. Es basiert auf dem Fall von Valérie Bacot, die ihren Mann 2016 nach jahrelanger Gewalt tötete. » – LE FIGARO « Sylvie Testud erschütternd in « Tout le monde savait » » – MARIANNE

Dauer: 1h15

Ein Stück von Elodie WALLACE

Nach dem Buch von Valérie BACOT mit : Clémence DE BLASI

Inszenierung: Anne BOUVIER Mit : Sylvie TESTUD Bühnenbild: Jean-Michel ADAM Styling: Julia ALLÈGRE Licht: Denis KORANSKY

Künstlerische Mitarbeiterin: Anne POIRIER-BUSSON

Musik: Sylvain JACQUES

Mise à jour le 2023-09-18 par A.D.T. de l’Aude / OT – Carcassonne