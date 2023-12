Ciné club – A nous la liberté ! 6 Rue Corentin le Berre Plovan, 7 janvier 2024, Plovan.

Plovan Finistère

Début : 2024-01-07 16:00:00

Un film de René Clair – 1931

avec Henri MARCHAND, Raymond CORDY, Germaine AUSSEY

Louis et Emile s’évadent de prison. Ils se retrouvent quelques années plus tard. Louis est devenu patron d’usine tandis qu’Emile est resté vagabond. Après avoir tenté de favoriser l’intégration sociale d’Emile, Louis abandonne l’usine aux ouvriers pour partir sur les routes avec son ami.

Une comédie burlesque. Pied de nez à toutes les formes d’autorité pour une belle et enivrante utopie.

Cette œuvre a fortement inspiré Charlie Chaplin pour son film « Les temps modernes », sorti en 1936. Il fut même accusé de plagiat. Mais René Clair, admirateur du cinéaste, préféra considérer « Les temps modernes » comme un film rendant hommage au sien. Un petit bijou.

La billetterie sera ouverte 3/4 d’heure avant le début de la séance.

6 Rue Corentin le Berre Salle Polyvalente

Plovan 29720 Finistère Bretagne



