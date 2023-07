Exposition « Nature et art du temps » 6 rue Claude Monet Fresselines, 22 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

Exposition de peinture « Nature et Art du temps » de Pauline et Yosef Lule.

Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h. Gratuit

Rens 06 81 87 07 36.

2023-07-22 fin : 2023-08-20 19:00:00. EUR.

6 rue Claude Monet L’oeil et la main

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Painting exhibition « Nature and the Art of Time » by Pauline and Yosef Lule.

Open Tuesday to Sunday, 3pm to 7pm. Free

Rens 06 81 87 07 36

Exposición de pintura « La naturaleza y el arte del tiempo » de Pauline y Yosef Lule.

Abierta de martes a domingo, de 15.00 a 19.00 h. Gratis

Información 06 81 87 07 36

Gemäldeausstellung « Natur und Kunst der Zeit » von Pauline und Yosef Lule.

Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 15:00 bis 19:00 Uhr. Kostenlos

Rens 06 81 87 07 36

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Pays Dunois