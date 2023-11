Atelier « Connaissance de soi » 6 rue Carnot Tarbes, 23 mars 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Sylvie LEUCA vous propose de participer à son atelier « Connaissance de soi ».

Thème du jour : « La relation et le pardon »

Nous sommes des êtres de relation, relation à soi, relation aux autres, relation de couple ! Comment pardonner pour pouvoir continuer à évoluer dans l’amour ? L’énergie du renouveau du printemps va nous aider sur ce chemin…

Un pot de clôture sera servi à l’issue de l’atelier.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

6 rue Carnot TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sylvie LEUCA invites you to take part in her « Self-knowledge » workshop.

Today’s theme: « Relationships and forgiveness »

We are beings of relationship: relationship with ourselves, relationship with others, relationship as a couple! How can we forgive in order to continue evolving in love? Spring’s energy of renewal will help us on this path…

A closing drink will be served at the end of the workshop.

REGISTRATION REQUIRED

Sylvie LEUCA le invita a participar en su taller « Autoconocimiento ».

El tema de hoy: « Relaciones y perdón »

Somos seres de relaciones, relaciones con nosotros mismos, relaciones con los demás, ¡relaciones de pareja! ¿Cómo perdonar para seguir creciendo en el amor? La energía de la renovación primaveral nos ayudará en este camino…

Al final del taller se servirá una copa de clausura.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Sylvie LEUCA lädt Sie ein, an ihrem Workshop « Selbsterkenntnis » teilzunehmen.

Thema des Tages: « Beziehung und Vergebung »

Wir sind Beziehungswesen, Beziehung zu uns selbst, Beziehung zu anderen, Paarbeziehung! Wie können wir vergeben, um uns in der Liebe weiterentwickeln zu können? Die Erneuerungsenergie des Frühlings wird uns auf diesem Weg helfen…

Am Ende des Workshops wird ein Abschlussgetränk serviert.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Tarbes|CDT65