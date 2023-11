Atelier « Connaissance de soi » 6 rue Carnot Tarbes, 17 février 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Sylvie LEUCA vous propose de participer à son atelier « Connaissance de soi ».

Thème du jour : « Choisir d’aimer »

A l’occasion de la Saint Valentin, l’objet de notre rencontre sera le mystère de l’amour et ses multiples facettes (charnelle, émotionnelle, spirituelle).

Nous serons dans la période de la chandeleur, alors nous aurons peut-être une surprise gourmande avant de nous quitter.

Un pot de clôture sera servi à l’issue de l’atelier.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

Sylvie LEUCA invites you to take part in her « Self-knowledge » workshop.

Today’s theme: « Choosing to love »

On the occasion of Valentine’s Day, the subject of our meeting will be the mystery of love and its many facets (carnal, emotional, spiritual).

We’ll be in the Candlemas period, so perhaps we’ll have a gourmet surprise before we part.

A closing drink will be served at the end of the workshop.

REGISTRATION REQUIRED

Sylvie LEUCA le invita a participar en su taller « Autoconocimiento ».

El tema de hoy: « Elegir amar »

Con motivo del Día de San Valentín, el tema de nuestro encuentro será el misterio del amor y sus múltiples facetas (carnal, afectiva, espiritual).

Estaremos en el periodo de la Candelaria, así que quizás tengamos una sorpresa gastronómica antes de despedirnos.

Al final del taller se servirá una copa de clausura.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Sylvie LEUCA lädt Sie ein, an ihrem Workshop « Selbsterkenntnis » teilzunehmen.

Thema des Tages: « Sich für die Liebe entscheiden »

Anlässlich des Valentinstags wird der Gegenstand unseres Treffens das Geheimnis der Liebe und ihre zahlreichen Facetten (fleischlich, emotional, spirituell) sein.

Da wir uns in der Zeit von Lichtmess befinden werden, gibt es vielleicht eine leckere Überraschung, bevor wir uns verabschieden.

Am Ende des Workshops wird ein Abschlussgetränk serviert.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

