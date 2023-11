Atelier « Connaissance de soi » 6 rue Carnot Tarbes, 27 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Sylvie LEUCA vous propose de participer à son atelier « Connaissance de soi ».

Thème du jour : « La grandeur de l’Homme »

A l’occasion de la semaine de l’épiphanie, je vous propose une visite anthropologique de la structure de l’être humain…

Comme le disait Jean de la Fontaine : « Apprendre à se connaître est le 1er des soins ».

Un pot de clôture sera servi à l’issue de l’atelier.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

6 rue Carnot TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sylvie LEUCA invites you to take part in her « Self-knowledge » workshop.

Today’s theme: « The Greatness of Man »

To mark Epiphany week, I’d like to take you on an anthropological tour of the structure of the human being…

As Jean de la Fontaine said: « Getting to know oneself is the 1st of care ».

A closing drink will be served at the end of the workshop.

REGISTRATION REQUIRED

Sylvie LEUCA le invita a participar en su taller de « Autoconocimiento ».

El tema de hoy: « La grandeza del hombre »

Con motivo de la semana de la Epifanía, me gustaría hacer un recorrido antropológico por la estructura del ser humano…

Como decía Jean de la Fontaine: « Conocerse es el primer paso para curarse ».

Al final del taller se servirá una copa de clausura.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Sylvie LEUCA lädt Sie zur Teilnahme an ihrem Workshop « Selbsterkenntnis » ein.

Thema des Tages: « Die Größe des Menschen »

Anlässlich der Epiphaniaswoche schlage ich Ihnen einen anthropologischen Rundgang durch die Struktur des menschlichen Wesens vor…

Wie Jean de la Fontaine sagte: « Sich selbst kennenlernen ist die 1. der Pflege ».

Im Anschluss an den Workshop wird ein Abschlussgetränk serviert.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Tarbes|CDT65