Atelier « Connaissance de soi » 6 rue Carnot Tarbes, 2 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Sylvie LEUCA vous propose de participer à son atelier « Connaissance de soi ».

Thème du jour : « La relation corps et esprit »

Nous essaierons de voir ensemble comment cela fonctionne, de réaliser combien cette relation peut influencer notre santé sur les plans physique, psychique, émotionnel et relationnel (envers soi et les autres) !

Noël approche avec son lot de surprises !

Un pot de clôture sera servi à l’issue de l’atelier.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-12-02

6 rue Carnot TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Sylvie LEUCA invites you to take part in her « Self-knowledge » workshop.

Today’s theme: « The mind-body connection »

Together, we’ll try to see how it works, to realize how much this relationship can influence our health on the physical, psychic, emotional and relational levels (towards ourselves and others)!

Christmas is just around the corner, and it’s full of surprises!

A closing drink will be served at the end of the workshop.

REGISTRATION REQUIRED

Sylvie LEUCA le invita a participar en su taller « Autoconocimiento ».

El tema de hoy: « La conexión mente-cuerpo »

Analizaremos juntos su funcionamiento y nos daremos cuenta de hasta qué punto esta relación puede influir en nuestra salud física, mental, emocional y relacional (con nosotros mismos y con los demás)

La Navidad está a la vuelta de la esquina, ¡y viene cargada de sorpresas!

Al final del taller se servirá una copa de clausura.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Sylvie LEUCA lädt Sie ein, an ihrem Workshop « Selbsterkenntnis » teilzunehmen.

Thema des Tages: « Die Beziehung zwischen Körper und Geist »

Wir werden versuchen, gemeinsam zu sehen, wie es funktioniert, und zu erkennen, wie sehr diese Beziehung unsere Gesundheit auf körperlicher, psychischer und emotionaler Ebene sowie auf der Ebene der Beziehungen (zu sich selbst und zu anderen) beeinflussen kann!

Weihnachten steht vor der Tür und bringt viele Überraschungen mit sich!

Im Anschluss an den Workshop wird ein Abschlussgetränk serviert.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

