Ateliers Bien-être 6 rue Carnot Tarbes, 15 juillet 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Profitez de l’été pour découvrir et expérimenter des pratiques corporelles énergétiques de bien-être et de santé (Qi qong, Tai-chi, Yoga, Sophro-relaxation) !

Retrouver souplesse et mobilité articulaire, réapprendre à respirer, se reconnecter à son corps grâce aux auto-massages, évacuer les tensions et le stress, retrouver le sommeil…

PLANNING DES 1/2 JOURNÉES

– Samedi 22 juillet + Dimanche 20 août de 9h30 à 13h30

Lieu : Centre Évi’Danse, 6 rue Carnot

Participation : 30 €

– Samedi 15 juillet + Samedi 12 août + Dimanche 13 août de 9h30 à 12h30

Lieu : en plein air si beau temps

Participation : 15 €

INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’à la veille

D’autres créneaux possibles pour des animations « découverte » d’activités corporelles de bien-être (Qigong, Sophro-relaxation, Méditation) tout l’été en plein air sur demande….

6 rue Carnot TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take advantage of the summer to discover and experiment with energetic body practices for well-being and health (Qi qong, Tai-chi, Yoga, Sophro-relaxation)!

Rediscover flexibility and joint mobility, relearn how to breathe, reconnect with your body through self-massages, relieve tension and stress, get back to sleep…

1/2-DAY SCHEDULE

– Saturday, July 22 + Sunday, August 20, 9:30 a.m. to 1:30 p.m

Location: Centre Évi’Danse, 6 rue Carnot

Fees: 30 ?

– Saturday July 15 + Saturday August 12 + Sunday August 13 from 9.30am to 12.30pm

Location: outdoors, weather permitting

Fees: 15 ?

REGISTRATION MANDATORY until the day before the event

Other slots are available for « discovery » activities (Qigong, Sophro-relaxation, Meditation) all summer long, outdoors on request…

Aproveche el verano para descubrir y experimentar prácticas corporales energéticas para el bienestar y la salud (Qi qong, Tai-chi, Yoga, Sofro-relajación)

Redescubra la flexibilidad y la movilidad articular, vuelva a aprender a respirar, reconecte con su cuerpo a través del automasaje, alivie tensiones y estrés, recupere el sueño…

PROGRAMA DE 1/2 DÍA

– Sábado 22 de julio + domingo 20 de agosto de 9.30 h a 13.30 h

Lugar: Centre Évi’Danse, 6 rue Carnot

Precio: 30

– Sábado 15 de julio + sábado 12 de agosto + domingo 13 de agosto de 9.30 h a 12.30 h

Lugar: al aire libre, si el tiempo lo permite

Participación: 15 ?

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA hasta el día anterior al evento

Otras franjas horarias disponibles para « descubrir » actividades de bienestar físico (Qigong, Sofro-relajación, Meditación) durante todo el verano al aire libre previa solicitud…

Nutzen Sie den Sommer, um energetische Körperpraktiken für Wohlbefinden und Gesundheit zu entdecken und auszuprobieren (Qi qong, Tai-chi, Yoga, Sophro-relaxation)!

Finden Sie Ihre Gelenkgeschmeidigkeit und -mobilität wieder, lernen Sie wieder zu atmen, verbinden Sie sich dank Selbstmassagen wieder mit Ihrem Körper, bauen Sie Spannungen und Stress ab, finden Sie Ihren Schlaf…

PLANUNG DER HALBEN TAGE

– Samstag, 22. Juli + Sonntag, 20. August von 9.30 bis 13.30 Uhr

Ort: Centre Évi’Danse, 6 rue Carnot

Teilnahme: 30 ?

– Samstag, 15. Juli + Samstag, 12. August + Sonntag, 13. August von 9.30 bis 12.30 Uhr

Ort: Bei gutem Wetter im Freien

Teilnahme: 15 ?

OBLIGATORISCHE ANMELDUNG bis zum Vortag

Weitere mögliche Zeitfenster für « Entdeckungs »-Animationen von körperlichen Wellness-Aktivitäten (Qigong, Sophro-Relaxation, Meditation) den ganzen Sommer über im Freien auf Anfrage…

