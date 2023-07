Pau gourmande 6 Rue Carnot Pau, 18 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Accompagnez-nous pour un périple gourmand typiquement béarnais dans le cœur de Pau. Nous vous guiderons auprès de passionnés qui font la renommée gastronomique de la ville. Au fil des dégustations, un menu, complet et dans le désordre, qui ne vous laissera pas sur votre faim !

RDV devant le Café de Pau, angle rue de la République et rue Carnot – durée 2h.

6 Rue Carnot RDV devant le Café de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us on a typically Béarn gastronomic journey through the heart of Pau. We’ll guide you through the city’s renowned gastronomic scene. As you taste our dishes, you’ll discover a menu, complete and in no particular order, that won’t leave you hungry for more!

RDV in front of the Café de Pau, corner rue de la République and rue Carnot – duration 2h

Acompáñenos en un viaje gastronómico típicamente bearnes por el corazón de Pau. Le guiaremos a través de las famosas delicias gastronómicas de la ciudad. Mientras degusta nuestros platos, le ofreceremos un menú completo, sin ningún orden en particular, ¡que no le dejará con hambre de más!

Punto de encuentro frente al Café de Pau, esquina de la rue de la République y la rue Carnot – duración 2 horas

Begleiten Sie uns auf einer typisch bearnaischen Gourmetreise durch das Herz von Pau. Wir führen Sie zu den leidenschaftlichen Gastronomen, die den gastronomischen Ruf der Stadt begründen. Im Laufe der Verkostungen wird Ihnen ein vollständiges und ungeordnetes Menü serviert, das Sie nicht hungrig zurücklassen wird!

Treffpunkt: vor dem Café de Pau, Ecke Rue de la République und Rue Carnot – Dauer: 2 Stunden

