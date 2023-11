RENDEZ-VOUS GOURMAND – DISTILLERIE DE PEZENAS 6 Rue Calquières Hautes Pézenas, 4 février 2024, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Un moment cocooning et gourmand proposé à la Distillerie de Pézenas**** en partenariat avec le Guide BAO.

2024-02-04 fin : 2024-02-04 . EUR.

6 Rue Calquières Hautes

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



A cocooning and gourmet moment at the Pézenas Distillery**** in partnership with the BAO Guide

Un momento cocooning y gourmet en la Destilería de Pézenas**** en colaboración con la Guía BAO

Ein Cocooning- und Gourmetmoment, der in der Destillerie von Pézenas**** in Partnerschaft mit dem Guide BAO angeboten wird

