La nuit des sports FLUO 6 Rue Calmette Mondeville, vendredi 26 janvier 2024.

Mondeville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-27

Imaginez-vous dans le noir, au son d’une musique rythmée, seulement équipés d’accessoires fluorescents, et prêts à suivre une soirée sportive un peu inhabituelle.

De la musique, des sports accessibles à tous, débutants ou confirmés : voici la recette parfaite pour brûler des calories tout en s’amusant de manière originale en famille ou entre amis. Sans oublier le dress code de la soirée : venir avec un vêtement ou un accessoire fluo !

La ville de Mondeville, associée au Comité départemental de badminton du Calvados, à l’USOM Tennis de table et à l’USOM Basketball, proposent un nouvel évènement sportif et ludique le vendredi 26 janvier 2024. De 18h à minuit, la Halle Bérégovoy sera plongée dans la lumière noire et de nombreuses activités sportives fluo seront proposées :basketball fluoping fluoblackminton (badminton dans le noir)

Une animation fun et fluo ouverte à tous. Prévoir tenue et chaussures de sports.

Imaginez-vous dans le noir, au son d’une musique rythmée, seulement équipés d’accessoires fluorescents, et prêts à suivre une soirée sportive un peu inhabituelle.

De la musique, des sports accessibles à tous, débutants ou confirmés : voici la recette parfaite pour brûler des calories tout en s’amusant de manière originale en famille ou entre amis. Sans oublier le dress code de la soirée : venir avec un vêtement ou un accessoire fluo !

La ville de Mondeville, associée au Comité départemental de badminton du Calvados, à l’USOM Tennis de table et à l’USOM Basketball, proposent un nouvel évènement sportif et ludique le vendredi 26 janvier 2024. De 18h à minuit, la Halle Bérégovoy sera plongée dans la lumière noire et de nombreuses activités sportives fluo seront proposées :basketball fluoping fluoblackminton (badminton dans le noir)

Une animation fun et fluo ouverte à tous. Prévoir tenue et chaussures de sports.

.

6 Rue Calmette

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Calvados Attractivité