Repair café et Gratiferia 6 Rue Béranger Parthenay, 9 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Venez faire réparer vos appareils électroménagers, vos ordis, vos vêtements dans une ambiance conviviale au 4/6 rue Béranger dans les locaux du Rouge-Gorge.

Au même moment, vous pourrez profiter de la gratiferia ou vous trouverez vêtements, chaussures, jouets, vaisselle et mille et un trésors.

Vous avez acheté un grille-pain il y a moins de deux ans et il est déjà en panne ! Ce pantalon que vous aimez tant aurait besoin d’un ourlet mais vous n’avez pas de machine à coudre. Le repair café est fait pour vous.

En effet des bénévoles vous y accueillent de 14h30 à 18h les 2e samedis du mois, dans les locaux du Rouge-Gorge situés au 4-6 rue Béranger à Parthenay pour vous aider à réparer vos appareils électriques ou électroménagers ou vos vêtements ou autres. Pour allonger la durée de vie des objets.

En parallèle se tiennent la gratiferia (espace de gratuité) et les rdv recycl’..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

6 Rue Béranger Le Rouge Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and have your appliances, computers and clothes repaired in a friendly atmosphere at 4/6 rue Béranger in the Rouge-Gorge premises.

At the same time, you can take advantage of the gratiferia, where you’ll find clothes, shoes, toys, crockery and a thousand and one treasures.

You bought a toaster less than two years ago and it’s already broken down! Those pants you love so much need hemming, but you don’t have a sewing machine. The repair café is for you.

Volunteers welcome you every 2nd Saturday of the month, from 2.30pm to 6pm, at the Rouge-Gorge premises at 4-6 rue Béranger in Parthenay, to help you repair your electrical appliances, household appliances, clothes and more. To extend the life of your objects.

At the same time, the gratiferia (free space) and the rdv recycl’ are held.

Venga a reparar sus electrodomésticos, ordenadores y ropa en un ambiente agradable en el número 4/6 de la calle Béranger, en los locales de Rouge-Gorge.

Al mismo tiempo, podrás aprovechar la gratiferia, donde encontrarás ropa, zapatos, juguetes, vajillas y mil y un tesoros.

Compraste una tostadora hace menos de dos años y ¡ya se ha estropeado! Esos pantalones que tanto te gustan necesitan un dobladillo, pero no tienes máquina de coser. El café de reparaciones es para ti.

Todos los segundos sábados de mes, de 14.30 a 18.00 horas, en los locales de Rouge-Gorge (4-6 rue Béranger, Parthenay), hay voluntarios que le ayudarán a reparar sus electrodomésticos, aparatos domésticos, ropa, etc. Para alargar la vida de los objetos.

Al mismo tiempo, hay una gratiferia (espacio gratuito) y eventos de reciclaje.

Kommen Sie und lassen Sie Ihre Haushaltsgeräte, Computer und Kleidung in einer freundlichen Atmosphäre in der Rue Béranger 4/6 in den Räumen des Rouge-Gorge reparieren.

Zur gleichen Zeit können Sie von der Gratiferia profitieren, wo Sie Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Geschirr und tausendundeinen Schatz finden.

Sie haben vor weniger als zwei Jahren einen Toaster gekauft und er ist schon defekt! Die Hose, die Sie so sehr lieben, könnte einen Saum vertragen, aber Sie haben keine Nähmaschine? Dann ist ein Repair-Café genau das Richtige für Sie.

Samstag im Monat von 14:30 bis 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Rotkehlchens in der Rue Béranger 4-6 in Parthenay, um Ihnen bei der Reparatur Ihrer Elektro- und Haushaltsgeräte, Ihrer Kleidung oder anderer Gegenstände zu helfen. So verlängern Sie die Lebensdauer von Gegenständen.

Parallel dazu finden die Gratiferia (Gratisraum) und die rdv recycl’ statt.

