Beer beer orchestra et Fayuca 6 Rue Béranger Parthenay, 7 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Deux groupes de ska punk pour bien commencer ce mois d’octobre. Ça va remuer !

Entrée libre, participation au chaudron.

Le rouge-gorge, nid auto-géré d’idées solidaires..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

6 Rue Béranger Rouge Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Two ska punk bands to kick off the month of October. It’s going to be stirring!

Free admission, participation in the cauldron.

Le rouge-gorge, self-generated nest of ideas for solidarity.

Dos bandas de ska punk para empezar octubre con buen pie. ¡Va a estar movidito!

Entrada gratuita, participación en el caldero.

Le rouge-gorge, un nido autogenerado de ideas solidarias.

Zwei Ska-Punk-Bands für einen guten Start in den Oktober. Es wird wackeln!

Eintritt frei, Teilnahme im Kessel.

Das Rotkehlchen, selbstverwaltetes Nest für solidarische Ideen.

Mise à jour le 2023-09-20 par CC Parthenay Gâtine