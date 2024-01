Rock This Town – Festival international de films musicaux 6 Rue Bargoin Pau, samedi 27 avril 2024.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-05-05

Rock This Town est le festival international du film musical de la ville de Pau et du cinéma Le Méliès.

Pulsation cinématographique au cœur du sud-ouest, à la porte des Pyrénées, Rock This Town est depuis 2007 un festival annuel au carrefour des cultures et territoires du monde, ainsi que des formes artistiques (cinéma, concerts, ciné-concerts, expositions, littératures) réunissant plus de 20 partenaires culturels de la ville de Pau.

6 Rue Bargoin Cinéma Le Méliès

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Pau