Exposition « Dans la lumière » Sonia.O & SWeb – Restaurant – La Bohème 6 Rue Balze Arles, 1 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Exposition des artistes Sonia O et SWeb au restaurant la Bohème durant tout le mois de septembre..

2023-09-01 fin : 2023-09-30 . .

6 Rue Balze Bohême

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition by artists Sonia O and SWeb at La Bohème restaurant throughout September.

Exposición de los artistas Sonia O y SWeb en el restaurante La Bohème durante todo el mes de septiembre.

Ausstellung der Künstlerinnen Sonia O und SWeb im Restaurant la Bohème während des gesamten Monats September.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme d’Arles