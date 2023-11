Salon du vin à Niort 6 Rue Archimède Niort, 8 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

La 2ème édition du Salon du vin à Niort, c’est du 8 au 10 décembre au Parc des Expositions de Noron.

50 vignerons de toute la France : vins, spiritueux, champagnes

De nombreux exposants seront présents pour l’occasion :

– stands de foie gras

– charcuterie

– tapenades

– fromages

– dégustation d’huîtres

– … et bien d’autres encore !

Horaires :

8/12 de 17h à 21h

9/12 de 10h à 20h

10/12 de 10h à 18h.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:00:00.

6 Rue Archimède Parc des Expositions

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The 2nd edition of the Niort Wine Fair runs from December 8 to 10 at the Parc des Expositions de Noron.

50 winemakers from all over France: wines, spirits, champagnes, etc

Numerous exhibitors will be present for the occasion:

– foie gras stands

– charcuterie

– tapenades

– cheeses

– oyster tasting

– … and much more!

Opening hours:

8/12 from 5pm to 9pm

9/12 from 10am to 8pm

10/12 from 10am to 6pm

El 2º Salón del Vino de Niort se celebra del 8 al 10 de diciembre en el recinto ferial de Noron.

50 viticultores de toda Francia: vinos, licores, champanes, etc

Numerosos expositores estarán presentes para la ocasión:

– puestos de foie gras

– charcutería

– tapenades

– quesos

– degustación de ostras

– … y mucho más

Horario de apertura :

8/12 de 17:00 a 21:00

9/12 de 10h a 20h

10/12 de 10h a 18h

Ausgabe des Salon du vin à Niort findet vom 8. bis 10. Dezember im Parc des Expositions de Noron statt.

50 Winzer aus ganz Frankreich: Weine, Spirituosen, Champagner

Zahlreiche Aussteller werden zu diesem Anlass anwesend sein :

– stände mit Foie gras

– wurstwaren

– tapenaden

– käse

– austernverkostung

– … und vieles mehr!

Öffnungszeiten:

8/12 von 17:00 bis 21:00 Uhr

9/12 von 10 Uhr bis 20 Uhr

10.12. von 10 Uhr bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Niort Marais Poitevin