Le Nouveau Cirque Zavatta à Niort 6 Rue Archimède Niort, 25 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le Nouveau Cirque Zavatta arrive à Niort à partir du 25 novembre !

Soyez prêts pour deux heures de spectacle inédit, avec notamment : étonnant jongleur, clown amusant et attachant, malicieux poneys, époustouflants rollers ….

Moments de joie assurés pour tout le monde !

Tarifs : de 12€ à 30€.

Le Nouveau Cirque Zavatta arrives in Niort on November 25!

Get ready for two hours of unprecedented entertainment, including an astonishing juggler, an amusing and endearing clown, mischievous ponies and breathtaking rollerblades ….

Fun for all!

Prices: from 12? to 30?

¡Le Nouveau Cirque Zavatta llega a Niort a partir del 25 de noviembre!

Prepárese para dos horas de espectáculos inéditos: un malabarista sorprendente, un payaso divertido y entrañable, ponis traviesos y patines impresionantes ….

Diversión para todos

Precios: de 12? a 30?

Der Neue Zirkus Zavatta kommt ab dem 25. November nach Niort!

Machen Sie sich bereit für eine zweistündige Show, die es so noch nicht gegeben hat, u.a. mit: erstaunlichen Jongleuren, einem lustigen und liebenswerten Clown, schelmischen Ponys, atemberaubenden Inlineskates …..

Garantierte Momente der Freude für alle!

Eintrittspreise: von 12? bis 30?

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Niort Marais Poitevin