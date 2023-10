CAPR’INOV à Niort 6 Rue Archimède Niort, 22 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

CAPR’INOV, le salon international de la filière caprine, c’est au Parc des Expositions de Noron, à Niort.

Au programme pour cette édition 2023 :

– visites de terrain

– ateliers techniques

– conférences autour de l’élevage caprin

– présentation de races caprines

– concours de fromages et de produits à base de viande de chèvre

– etc …

Informations : https://www.caprinov.fr/

Les 22 et 23 novembre 2023, de 9h à 19h

Entrée : 7€

Gratuit pour : les demandeurs d’emploi, les étudiants et les visiteurs internationaux.

2023-11-22 fin : 2023-11-23 19:00:00. EUR.

6 Rue Archimède Parc des Expositions

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



CAPR’INOV, the international show for the goat industry, takes place at the Parc des Expositions de Noron, in Niort.

The program for this 2023 edition includes

– field visits

– technical workshops

– conferences on goat breeding

– presentation of goat breeds

– goat cheese and meat product competitions

– etc …

Information: https://www.caprinov.fr/

November 22 and 23, 2023, 9am to 7pm

Admission: 7?

Free for: jobseekers, students and international visitors

CAPR’INOV, el salón internacional del sector caprino, se celebrará en el Centro de Exposiciones Noron de Niort.

El programa de esta edición de 2023 incluye

– visitas de campo

– talleres técnicos

– conferencias sobre la cría de ganado caprino

– presentación de razas caprinas

– concursos de quesos y productos cárnicos de cabra

– etc.

Información: https://www.caprinov.fr/

22 y 23 de noviembre de 2023, de 9.00 a 19.00 horas

Entrada: 7?

Gratuito para: solicitantes de empleo, estudiantes y visitantes internacionales

CAPR’INOV, die internationale Fachmesse für die Ziegenbranche, findet im Parc des Expositions de Noron in Niort statt.

Auf dem Programm für die Ausgabe 2023 stehen :

– feldbesichtigungen

– technische Workshops

– vorträge rund um die Ziegenhaltung

– vorstellung von Ziegenrassen

– wettbewerb für Ziegenkäse und Ziegenfleischprodukte

– usw …

Informationen: https://www.caprinov.fr/

Am 22. und 23. November 2023, von 9 bis 19 Uhr

Eintritt: 7?

Kostenlos für: Arbeitssuchende, Studenten und internationale Besucher

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Niort Marais Poitevin