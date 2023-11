Thé-folk à Niort 6 Rue Archimède Niort, 19 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

L’association Folk’Avoine organise le 19 novembre un thé-folk (bal traditionnel).

Rendez-vous dès 14h30 et jusqu’à 18h30 au Pavillon des Colloques, au Parc des Expositions de Noron.

Seront présents : les musiciens de Folk’Avoine et des Virounoux de Saint-Symphorien.

Les bénéfices seront entièrement reversés au Téléthon.

Tarifs (pâtisserie et boisson comprises) :

– 5€

– 3€ (réduit).

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:30:00. EUR.

6 Rue Archimède Parc des Expositions de Noron

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Folk’Avoine association is organizing a folk tea (traditional dance) on November 19.

Join us from 2.30pm to 6.30pm at the Pavillon des Colloques, Parc des Expositions, Noron.

The event will feature musicians from Folk’Avoine and Les Virounoux de Saint-Symphorien.

All proceeds will be donated to the Telethon.

Prices (pastries and drinks included) :

– 5?

– 3? (reduced)

La asociación Folk’Avoine organiza un té folclórico (baile tradicional) el 19 de noviembre.

Acuda de 14.30 a 18.30 horas al Pavillon des Colloques, en el recinto ferial de Noron.

Participarán músicos de Folk’Avoine y Les Virounoux de Saint-Symphorien.

La recaudación se destinará íntegramente al Telemaratón.

Precios (bollería y bebidas incluidas) :

– 5?

– 3 (reducido)

Der Verein Folk’Avoine organisiert am 19. November einen Folk-Tee (traditioneller Tanz).

Treffpunkt ist ab 14.30 Uhr und bis 18.30 Uhr im Pavillon des Colloques im Parc des Expositions in Noron.

Anwesend sind die Musiker von Folk’Avoine und die Virounoux aus Saint-Symphorien.

Die Einnahmen werden vollständig an den Telethon gespendet.

Preise (inklusive Gebäck und Getränk) :

– 5?

– 3 (ermäßigt)

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Niort Marais Poitevin