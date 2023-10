Salon du Camping-Car et du Van à Niort 6 Rue Archimède Niort, 3 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Exposition et vente de véhicules neufs et d’occasion des plus grandes marques !

Informations : https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-camping-car-et-du-van-de-niort-2023/?occurrence=2023-11-05

Du 3 au 5 novembre 2023, de 10h à 18h

Parc des Expositions de Noron, Halle du Galuchet, Niort

Entrée gratuite.

2023-11-03 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

6 Rue Archimède Parc des Expositions, Halle du Galuchet

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of new and used vehicles from all the major brands!

Information: https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-camping-car-et-du-van-de-niort-2023/?occurrence=2023-11-05

November 3 to 5, 2023, 10am to 6pm

Parc des Expositions de Noron, Halle du Galuchet, Niort

Free admission

Exposición y venta de vehículos nuevos y usados de las principales marcas

Información: https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-camping-car-et-du-van-de-niort-2023/?occurrence=2023-11-05

Del 3 al 5 de noviembre de 2023, de 10.00 a 18.00 horas

Centro de Exposiciones Noron, Halle du Galuchet, Niort

Entrada gratuita

Ausstellung und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen der bekanntesten Marken!

Informationen: https://www.sortiraniort.fr/evenements/salon-du-camping-car-et-du-van-de-niort-2023/?occurrence=2023-11-05

Vom 3. bis 5. November 2023, von 10 bis 18 Uhr

Parc des Expositions de Noron, Halle du Galuchet, Niort

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Niort Marais Poitevin