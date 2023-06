Théâtre – La méningite des poireaux 6 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais, 12 novembre 2023, Verteuil-d'Agenais.

Verteuil-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Théâtre « La méningite des poireaux » ou les folies en musique, de la donquichottesque existence de François Tosquelles, psychatre. Par la Compagnie : Frédérique Naud&Cie. Avec Frédéric Naud et Jeanne Videau

Durée : 1H15.

Tout public à partir de 14 ans..

2023-11-12 à ; fin : 2023-11-12 . EUR.

6 Rue André Aubaret Cabaret Frappé

Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theater « La méningite des poireaux » or the musical follies of psychiatrist François Tosquelles’ Donquichottesque existence. By Compagnie Frédérique Naud&Cie. With Frédéric Naud and Jeanne Videau

Running time: 1H15.

For audiences aged 14 and over.

Teatro « La méningite des poireaux » o las locuras musicales de la existencia donquichottesca de François Tosquelles, psiquiatra. Por la Compañía: Frédérique Naud&Cie. Con Frédéric Naud y Jeanne Videau

Duración: 1H15.

Para todos los públicos a partir de 14 años.

Theater « La méningite des poireaux » oder die Verrücktheiten in der Musik, der donquichottesken Existenz des Psychiaters François Tosquelles. Von der Compagnie: Frédérique Naud&Cie. Mit Frédéric Naud und Jeanne Videau

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Für alle Zuschauer ab 14 Jahren.

