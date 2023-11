DÉPÔT DE GERBE – SERVIAN 6 Rue Alfred de Musset Servian, 5 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

En cette journée nationale, venez rendre hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie. Ce dépôt de gerbe sera suivi d’un apéritif à la salle du conseil de la Mairie..

2023-12-05 11:30:00 fin : 2023-12-05 . .

6 Rue Alfred de Musset

Servian 34290 Hérault Occitanie



On this national day, come and pay tribute to those who died for France in the Algerian war. The wreath-laying ceremony will be followed by an aperitif in the Mairie council room.

En esta fiesta nacional, venga a rendir homenaje a los que murieron por Francia durante la guerra de Argelia. La ceremonia de colocación de coronas irá seguida de un aperitivo en el salón de plenos del ayuntamiento.

Kommen Sie an diesem nationalen Tag, um den Toten zu gedenken, die während des Algerienkriegs für Frankreich gestorben sind. Im Anschluss an die Kranzniederlegung findet ein Aperitif im Ratssaal des Rathauses statt.

