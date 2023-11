Don de sang 6 rue Albert le Barillier Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques Don de sang 6 rue Albert le Barillier Anglet, 27 novembre 2023, Anglet. Anglet,Pyrénées-Atlantiques Collecte de sang organisée par l’Etablissement Français du Sang..

2023-11-27 fin : 2023-11-28 . EUR.

6 rue Albert le Barillier Maison pour tous

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Blood collection organized by the Etablissement Français du Sang. Colecta de sangre organizada por el Etablissement Français du Sang. Blutspendeaktion, die vom Etablissement Français du Sang organisiert wird. Mise à jour le 2023-11-10 par OT Anglet

