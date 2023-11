Conférence « Pour une philosophie critique de l’intelligence artificielle » 6 rue Albert le Barillier Anglet, 15 novembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Le MICA organise une conférence, sur un sujet de grande actualité « Pour une philosophie critique de l’intelligence artificielle (IA) » qui sera donnée par Apolline Guillot, journaliste et philosophe..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

6 rue Albert le Barillier Maison pour tous

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



MICA is organizing a conference on a highly topical subject, « Pour une philosophie critique de l?intelligence artificielle (IA) », to be given by journalist and philosopher Apolline Guillot.

El MICA organiza una conferencia sobre un tema de gran actualidad: « Por una filosofía crítica de la inteligencia artificial (IA) », que impartirá Apolline Guillot, periodista y filósofa.

Das MICA organisiert eine Konferenz zu einem hochaktuellen Thema « Für eine kritische Philosophie der künstlichen Intelligenz (KI) », die von Apolline Guillot, Journalistin und Philosophin, gehalten wird.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Anglet