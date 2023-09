Une semaine bleue pour les seniors 6 rue Albert-le-Barillier Anglet, 30 septembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

Moment privilégié pour rapprocher les générations et donner un coup de projecteur sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, tout autant que sur leurs préoccupations..

2023-09-30 fin : 2023-10-08 . .

6 rue Albert-le-Barillier Maison pour tous

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It’s an ideal opportunity to bring generations together and highlight the contribution retirees make to economic, social and cultural life, as well as their concerns.

Es una gran oportunidad para reunir a las generaciones y poner de relieve la contribución de los jubilados a la vida económica, social y cultural, así como sus preocupaciones.

Ein besonderer Moment, um die Generationen einander näher zu bringen und den Beitrag der Rentner zum wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben sowie ihre Anliegen ins Rampenlicht zu rücken.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Anglet