Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 . Nuit des conservatoires ; rentrer dans les salles de l’EMDTKB et en découvrir les disciplines ! La Nuit des Conservatoires est une manifestation nationale qui a lieu tous les ans, le dernier vendredi de janvier. Elle célèbre la créativité, la diversité, l’ouverture et le dynamisme des

établissements d’enseignement artistique, qu’ils soient publics ou associatifs. Nos élèves rejoignent cet événement national et accueillent les spectateurs dans une structure transformée en espace de concerts et spectacles. L’occasion de voir tout le panel de disciplines qu’offre l’EMDTKB ! À l’école de musique et à l’Enclos de l’Éphémère (médiathèque) à partir de 20h. Org Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh .

6 rue abbé Gibert EMDTKB

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

