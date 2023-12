Exposition : c’est mon genre 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac, 11 janvier 2024, Sigoulès-et-Flaugeac.

Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2024-02-15

EXPOSITION : A travers cette exposition, des histoires simples abordent l’éducation non sexiste dès le plus jeune âge entre 3 et 12 ans. Dans chaque panneau une histoire est racontée aux enfants….

6 Route d’Uffer Bibliothèque

Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



