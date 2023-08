Assos en Fête 6 Route du Stade Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 2 septembre 2023, Saint-Sulpice-et-Cameyrac.

Saint-Sulpice-et-Cameyrac,Gironde

Venez à la rencontre de vos associations sportives, culturelles, de loisirs, de parents d’élèves et bien d’autres, sans oublier le Smile (espace ados) pour cette matinée festive..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 13:00:00. EUR.

6 Route du Stade Stade municipal

Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and meet your sports, cultural and leisure associations, parents’ associations and many others, not forgetting Smile (teen space) for this festive morning.

Venga a reunirse con sus asociaciones deportivas, culturales y de ocio, asociaciones de padres y muchas otras, sin olvidar Smile (centro de adolescentes) para esta mañana festiva.

Treffen Sie an diesem festlichen Vormittag Ihre Sport-, Kultur-, Freizeit-, Eltern- und viele andere Vereine, nicht zu vergessen das Smile (Teenagerbereich).

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de l’Entre-deux-Mers