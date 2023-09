CONFÉRENCE : DU KALA PATTHAR À EVEREST BASE CAMP 6 Route du Neuné Gerbépal, 6 octobre 2023, Gerbépal.

Gerbépal,Vosges

L’association Espace Culture de Gerbépal organise une conférence avec la présentation d’un film ‘du Kala Patthar à Everest base camp’ réalisé et présenté par Régis Etienne, auteur de nombreux films sur les volcans qui ont été visionnés à Gerbépal ces années passées.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 23:00:00. 0 EUR.

6 Route du Neuné Foyer rural

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est



The association Espace Culture de Gerbépal is organizing a conference with the presentation of a film ‘From Kala Patthar to Everest base camp’ directed and presented by Régis Etienne, author of numerous films on volcanoes which have been screened at Gerbépal in recent years.

La asociación Espace Culture de Gerbépal organiza una conferencia con la presentación de una película titulada « Del Kala Patthar al campo base del Everest », dirigida y presentada por Régis Etienne, autor de numerosas películas sobre volcanes que se han proyectado en Gerbépal en los últimos años.

Der Verein Espace Culture de Gerbépal organisiert eine Konferenz mit der Präsentation eines Films ‘du Kala Patthar à Everest base camp’, der von Régis Etienne gedreht und vorgestellt wurde. Er ist Autor zahlreicher Filme über Vulkane, die in den vergangenen Jahren in Gerbépal angesehen wurden.

